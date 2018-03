6 meses y 20 días: el tiempo de 'Polilla' con 48.61% de rendimiento en América

Jorge Da Silva llegó fue anunciado como nuevo técnico de América el día 4 de septiembre de 2017, el 17 del mismo mes, frente a Huila, dirigió su primer compromiso y fue en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde ganó 3–1.



El equipo que dirigió ‘Polilla’ en el semestre anterior se vio ordenado tácticamente en el terreno de juego. Durante la fase del todos contra todos alcanzo a dirigir nueve partidos, en los cuales logró conquistar victorias en cada uno de los cotejos disputados en condición de local. Cortuluá (2–1), después Patriotas (3–2), Medellín (2–0) y cerró con Bucaramanga (1–0).



En calidad de visitante, tuvo unos buenos resultados, mas no convirtió anotaciones los cuatro compromisos que jugó. Empates a cero goles frente a Once Caldas, Tigres, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe lo metieron en el grupo de los clasificados a cuartos de final.



Allí, en primera instancia enfrentó al gran favorito del campeonato: Junior de Barranquilla. Igualó los dos compromisos (0-0 y 2-2) y logró el pase a la semifinal del campeonato por la vía de los penales. Contra Millonarios perdió de local por 1-2 y empató 0-0 en su visita así que no pudo jugar la final.



Así terminó el año 2017 para el conjunto rojo de Cali bajo la batuta del ‘Polilla’, que al final logró el objetivo: salvar la categoría. En la Liga II-2018 alcanzó a dirigir 13 compromisos, ganó en 5 oportunidades, empató 7 compromisos y solo cayó en un cotejo. En general, obtuvo un rendimiento del 56.41% en el año 2017.



Para el año 2018, las cosas para los dirigidos por el charrúa Da Silva iniciaron bien en el torneo amistoso de la capital del país, donde el conjunto rojo fue el mejor equipo y logró conquistar tres victorias y una sola derrota, en la final contra Santa Fe.



Ya en la Liga, el campeonato comenzó de una buena manera también. Logró una victoria en su debut en territorio antioqueño contra Leones por 2–1. Después, en calidad de local, empató frente a Tolima 1–1 y se desplazó a Argentina para enfrentar la Copa Suramericana, donde consiguió un apretado triunfo 1–0 contra Defensa y Justicia. En su regreso a territorio colombiano venció a Patriotas 2–0.



Después de ese compromiso, América perdió el camino hasta caer en la debacle actual. Cayó en Medellín 2–0 contra Nacional, a los 10 días volvió a caer estrepitosamente frente Millonarios 3-1, en Bogotá. El 8 de marzo jugó el compromiso de vuelta contra Defensa y Justicia, de Argentina, contra el que salió vapuleado 0-3, en el Pascual Guerrero.



Después de haber quedado eliminado de la Copa Suramericana, fue a la ciudad de Montería donde perdió contra Jaguares 1–0, a fines de esa semana tuvo un respiro, pues logró derrotar al Bucaramanga 2-1 en su estadio. Pero esta última semana, en dos salidas, cayó goleado 3–0 por Santa Fe, en Bogotá, y este sábado volvió a perder, esta vez por 2–0 contra Pasto.



En resumen, el año 2018 para el equipo de los diablos rojos ha sido bastante difícil en materia numérica. Disputó 11 partidos, ganó cuatro compromisos, empató un partido y cayó en seis oportunidades. Solo consiguió anotar 9 goles y recibió en su arco 17 anotaciones. Tuvo un rendimiento de solo 39.39 %.



En total, Da Silva dirigió al elenco rojo de Cali en 24 compromisos oficiales, ganó 9 partidos, igualó en 8 oportunidades y perdió 7 compromisos. Logró anotar en 23 oportunidades, mientras en su arco encajo 25 goles. En total en sus 6 meses y 20 días de permanencia en el banco rojo solo obtuvo el 48.61% de rendimiento.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @Bernardifutbol