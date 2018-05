Tolima, un veloz ataque para las 'semis' con Villa, Albornoz y Orozco

Tolima logró una holgada clasificación a la semifinal y en esta oportunidad tuvo para destacar a su rápido ataque, lo que le permitió marcar tres goles y darle la vuelta a la serie contra Once Caldas.

Dos jugadores que tuvieron una muy buena presentación en esta fase fueron Sebastián Villa y Omar Albornoz, veloces jugadores por las bandas que le dieron desequilibrio al equipo de Alberto Gamero.



Albornoz abrió la cuenta del partido, mientras que Villa generó las opciones más claras del encuentro por el sector derecho. Los dos jugadores se han destacado por su juventud y las buenas condiciones atléticas que han mostrado a lo largo del semestre, esas mismas que hicieron diferencia contra los albos.



A lo largo del semestre, Sebastián ha celebrado cinco goles y uno de ellos fue contra Medellín, su próximo rival. Para Albornoz este fue su primer tanto en Liga, pero espera cosechar más en los próximos partidos.



Otro jugador que marcó la diferencia en el conjunto de Alberto Gamero fue Yohandry Orozco, quien mostró una vez más su habilidad con el balón y logró sacar el espacio para marcar su primer gol en el fútbol colombiano.



El volante venezolano es una de las revelaciones del conjunto pijao y ha demostrado su buen desenvolvimiento en el centro del campo. Contra Once Caldas tuvo una buena actuación, pero sus intervenciones siempre han sido bien valorizadas por su colaboración para defender y atacar.



Ángelo Rodríguez cierra este grupo de atacantes que sacaron la casta y que buscarán seguir en buen ritmo de cara a la semifinal. Si bien no tuvo buena definición en algunas oportunidades, recibir de espaldas y dar buenos pases a sus compañeros por las bandas fue una de las estrategias que mejor utilizó para generar opciones de gol.



Alberto Gamero ha encontrado un grupo sólido en el frente de ataque que con mucha velocidad ha logrado desequilibrar las defensas más férreas y así buscarán hacerlo contra Medellín, que no ha demostrado ser la mejor de la Liga.