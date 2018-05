Experiencia, juventud y explosión, una mezcla que tiene soñando al DIM

Sin mucha rotación, Ismael Rescalvo ha sabido combinar un equipo joven con experiencia. Deportivo Independiente Medellín es un equipo demoledor en su ataque, con creación y que en las últimas fechas logró formar un buen bloque defensivo.



En el arco, David González es el estandarte rojo, con más de 300 partidos, el arquero poderoso es uno de los mejores productos de la cantera. En la parte final de su carrera, David no solo es un mito, sino que con sus atajadas ha salvado a su equipo en más de una ocasión.



En la zaga, Hernán Pertuz es otra cuota de experiencia en el plantel escarlata. Solamente no pudo actuar en un par de encuentros de los 21 que ha disputado el equipo del pueblo a lo largo de esta Liga. No solo aporta en defensa, sino que en ataque tiene un buen cabezazo.



En la zona de volantes hay un ‘cuadrado mágico’, con Didier Moreno, Andrés Ricaurte, Daniel Cataño y Yairo Moreno. Cuando estos cuatro jugadores tienen su día, el poderoso es una ‘máquina’ de buen fútbol. No solo hay contención, sino que la precisión de Ricaurte, el arrojo de Cataño y el atrevimiento de Yairo, han sido beneficiosos para un Medellín que llena la retina del hincha.



Finalmente, en el ataque está Germán Ezequiel Cano. Con el récord de José Vicente Grecco entre ceja y ceja, el argentino es fundamental para romper defensas rivales, ganar en el juego aéreo, ser solidario con sus compañeros y aportar con liderazgo en el grupo. Sumado a que es el actual goleador del campeonato, con 12 goles en esta Liga, es la principal figura en el conjunto rojo de Antioquia.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín