La pesadilla del descenso: los históricos que se han ido a la ‘B’

Uno de los cambios más importantes que tuvo el fútbol colombiano fue la creación del Torneo de la Primera B, una decisión tomada por la Dimayor durante la Asamblea General de 1990 y que buscaba ampliar la posibilidad de que otras regiones pudieran promocionar y participar en el nivel profesional. Para 1991 se jugó el primer campeonato en esta categoría con la participación de 10 clubes.

Con este trascendental cambio se acabó el confort para muchos equipos que se sostenían temporada tras temporada sin perder su cupo en la Primera División y aumentó la competitividad en el campeonato profesional. Ya que los clubes no podían conformarse con sólo competir, sino que tenían que evitar ser últimos para no caer a la Segunda División y dejar de hacer parte de la máxima categoría.



El popular dicho del ‘fantasma’ del descenso arropó a varios equipos históricos, quienes tras vivir tal experiencia tuvieron cambios importantes en su vida institucional y deportiva:



América de Cali (2011):

Sin duda el descenso más recordado de los últimos años, uno de esos eventos que parecían imposibles y que marcaron la historia del balompié colombiano. Sorpresa para muchos pero si se revisa con atención fue el resultado de un camino que trajo muchos altibajos durante las temporadas antecedieron su caída a la Segunda División.



América ha sido uno de los equipos más ganadores de la historia del fútbol nacional y su último título de Liga fue en el año 2008, hasta ese entonces a nadie se le cruzaba por la cabeza el descenso. Pero tras dicho logro las cosas cambiaron, ser parte de la Lista Clinton desde la década de los años 90 los afectó económicamente y la imposibilidad de tener cuentas bancarias así como de contar con patrocinios en sus uniformes les dejó una huella irreparable.



"¡Histórico! América descendió a la Primera B tras perder la Promoción”, 18 de diciembre de 2011. Foto: Archivo particular

En el año 2009 fue último en la tabla de reclasificación con tan sólo 37 puntos y se hizo evidente su asomo en el descenso, pero le bastaron los ahorros de la gran campaña del torneo anterior. En 2010, poco cambiaron las cosas, su puesto 15 a final de la temporada no le ayudó mucho en su propósito de salvación. Y en 2011, la debacle. Casilla 12 en la reclasificación y un promedio tan bajo que fue de cinco unidades la diferencia con Itagüí Ditaires en esa lucha por la promoción.



Y aquel salvavidas para los ‘escarlatas’ se esfumó tras perder por la vía de los penales contra Patriotas, una definición que cortó una extensa racha de 63 años en la Primera División. Ya en la categoría B se vivió otra pesadilla, aunque muchos pensaron que su duración sería corta, terminó extendiéndose durante cinco temporadas en medio de finales perdidas, crisis deportivas e inconformismo de sus hinchas. Pero tal difícil momento se terminó con el título del Torneo de ascenso en 2017 y ahora con la ilusión de no volver a cometer los errores que lo llevaron a vivir los momentos más difíciles de su importante historia.



Datos y números:



Año de descenso: Temporada de 2011.

Promedio y puntos de descenso: 1,176 - 127 puntos.

Temporadas en la Primera B: Cinco temporadas (2012 – 2016).

Partidos que lo condenaron: Millonarios 2 – 0 América, América 1 – 1 Patriotas con definición de penales (3 – 4) (Promoción).



Deportes Tolima (1993):

Fue el primero de los clubes históricos en descender, en aquella temporada se acabaron 38 años continuos en la máxima categoría y fue el resultado de una seguidilla de malas campañas que traía el conjunto ‘pijao’. A estas circunstancias, se sumó la falta de respaldo económico y deportivo por parte de las autoridades del departamento, quienes tenían al equipo en cierto abandono.



Para la temporada de 1993 no existía el promedio como mecanismo para definir el equipo descendido y todo se medía con la sumatoria general de puntos. El último lugar de Tolima en la tabla de la reclasificación fue indiscutible, que con tan sólo 33 unidades fue el más afectado en una lucha mano a mano con Cúcuta, Santa Fe y Deportes Quindío.



Pero a diferencia de otros clubes, el equipo ‘pijao’ tuvo corta duración en la Primera B, al año siguiente se coronó campeón y recupero su lugar entre los grandes. Dicha experiencia le dio un cambio total al Tolima, quien contó con mayor respaldo político y económico y hoy es uno de los conjuntos más competitivos de la Liga, a tal punto que ha sido campeón en dos ocasiones.



Datos y números:

​

Año de descenso: Temporada de 1993.

Promedio y puntos de descenso: 33 puntos.

Temporadas en la Primera B: Una temporada (1994).

Partidos que lo condenaron: América 5 – 2 Tolima, Cúcuta 3 – 1 U. Magdalena.



Atlético Bucaramanga (1994, 2001, 2008):

Uno de los clubes con historia que más ha sido golpeado por el tema del descenso y ha afrontado varios momentos críticos desde que existe esta modalidad en la Liga. Sus tres caídas a la ‘B’ han sido el reflejo de flojas campañas durante varias temporadas en Primera División y por el desorden administrativo en una ciudad de gran importancia que aún no ha podido consolidar al equipo entre los grandes.



El calvario empezó en 1994 con una campaña bastante pobre que lo dejó último en la tabla con 38 puntos y con el dolor de descender por primera vez por el tema de gol diferencia con Cortuluá. Se pensó que las cosas cambiarían tras lograr el título y ascenso en 1995, en ese momento se corrigieron algunas cosas en el manejo del club para que no repitiera la triste historia.



Pero no sucedió de tal forma, en 2001 volvió a descender tras tener el peor promedio como resultado de las dos últimas campañas, el puesto 16 en ese año, con 40 puntos, lo dice todo. Pero se vio beneficiado por un cuadrangular que organizó la Dimayor para aumentar a 18 los equipos en la Liga y continuó en Primera. Y en 2008 ya no corrió con tanta suerte, Bucaramanga cae por tercera vez a la ‘B’ tras tener el peor promedio debido a sus flojas actuaciones y en esta ocasión le tocó esperar siete largos años para regresar a la máxima categoría.



Datos y números:



Año de descenso: Temporadas de 1994, 2001, 2008.

Promedio y puntos de descenso: 38 puntos (1994); 0,852 - 88 pts. (2001); 1,167 – 126 pts. (2008).

Temporadas en la Primera B: Ocho temporadas (1994, 2009 – 2015).

Partidos que lo condenaron: Cortuluá 1 – 1 Millonarios, Santa Fe 1 – 1 Bucaramanga (1994); Bucaramanga 0 - 1 Real Cartagena (2001); Pereira 3 – 0 Bucaramanga (2008).



Bucaramanga en la B. Foto: Tomada del artículo de Vanguardia Liberal.com “Historia de alegrías y tristezas” de 27 de noviembre de 2015

Cúcuta Deportivo (1995, 1997, 2013, 2015):

Tiene el rótulo de ser el equipo con mayores descensos en el fútbol colombiano, son cuatro las oportunidades que los rojinegros han tenido que jugar en la Segunda División. Causa de estas debacles han sido sus malas campañas durante gran parte de la historia de la Liga y las continuas diferencias administrativas, políticas y económicas que han aquejado al club.



Después de haber evitado el descenso un par de años atrás, 1995 fue el turno para Cúcuta, que terminó último en la reclasificación con 24 unidades y en una Liga que sólo duró 6 meses. Su angustia tuvo poca duración, ya que al año siguiente recuperó su lugar tras ganar aquel campeonato de ascenso. Pero así como subió, volvió a bajar. En 1997 repitió ubicación en la última casilla tras sumar 31 puntos, a seis de Millonarios, que estuvo cerca de verse sorprendido por el descenso. Pero en esta ocasión su permanencia en la ‘B’ tuvo un periodo de ocho años. En 2005 ascendió y recobró su sitio en la máxima categoría.



Tuvo varias temporadas exitosas, en donde logró su primer título y dos cupos a Copa Libertadores. Pero las malas horas regresaron para los ‘motilones’, en 2013 tiene una mala campaña y debe jugar la promoción contra Fortaleza, duelo que pierde de manera sorpresiva. Luego, en 2015 cuenta con suerte gracias a que la Dimayor decide ampliar el cupo de la Liga a 20 clubes y organiza cuadrangulares de ascenso, en donde accede a uno de los puestos en disputa. Pero corto fue el periplo en Primera, ya que ese mismo año desciende de manera directa.



Datos y números:



Año de descenso: Temporadas de 1995, 1997, 2013, 2015.

Promedio y puntos de descenso: 24 puntos (1995); 31 pts. (1997); 115 pts. – 1,065 (2013); 96 pts. – 0,857 (2015).

Temporadas en la Primera B: Trece temporadas (1996, 1998 – 2005, 2014, 2016 – Presente)

Partidos que lo condenaron: Quindío 0 – 0 Cúcuta, Huila 0 – 0 Cortuluá (1995); Nacional 3 – 0 Cúcuta (1997); Cúcuta 1 – 2 Pasto, Fortaleza 2 – 0 Cúcuta (Promoción) (2013). Once Caldas 1 – 0 Cúcuta (2015).



Cúcuta desciende a la B. Foto: Foto tomada del artículo de Vanguardia Liberal.com: “Cúcuta desciende a la B por cuarta ocasión” de 19 de octubre de 2015.

Deportivo Pereira (1997 Torneo Adecuación, 2011):

Su debut en el profesionalismo en 1949 lo hace uno de los clubes con historia en el balompié colombiano. Pero sus dificultades económicas, la falta de respaldo de las entidades del departamento y el desorden administrativo, que lo han llevado casi a desaparecer como institución, no le han permitido alcanzar mayores logros deportivos. El descenso no le fue esquivo ante su irregular rendimiento.



A pesar de que su rendimiento en las temporadas anteriores fue aceptable, aquel Torneo largo que tuvo una duración de año y medio (junio de 1996 - diciembre de 1997) fue tortuoso para los ‘matecañas’. En el campeonato 96 – 97 ocupó la posición 14 tras sumar 40 puntos, un anticipo de la debacle que estaba por venir. Luego, la Dimayor anunció la creación de un Torneo Adecuación de seis meses para volver a reorganizar el calendario, y en aquella competencia fue último con tan sólo 23 unidades.



Aquel descenso es recordado por el partido que Millonarios perdió en casa contra Unicosta y lo vieron como un acto sospechoso. Su primer periplo por la ‘B’ tuvo una duración de tres años. En su regreso, vivió un par de temporadas positivas con clasificaciones a finales, pero en 2011, tuvo su segundo descenso y sin discusión alguna. Los últimos puestos en las dos Ligas más recientes lo condenaron a regresar a Segunda División, categoría en la que aún compite.



Datos y números:

Año de descenso: Temporadas de 1997 Adecuación, 2011.

Promedio y puntos de descenso: 23 puntos (1997); 112 pts. – 1,037 (2011).

Temporadas en la Primera B: Diez temporadas (1998 – 2000, 2012 – Presente).

Partidos que lo condenaron: Pereira 0 – 1 Once Caldas, Millonarios 2 – 3 Unicosta (1997); Tolima 1 – 0 Pereira (2011).



El descenso de Pereira ya estaba marcado Foto: Archivo particular

Unión Magdalena (1999, 2005):

El conjunto samarios tiene dos particularidades en el tema del descenso. La Primera, es el único equipo que ha logrado ascender sin ser campeón en la categoría B, ya que se vio beneficiado por un triangular creado por la Dimayor. Y segundo, es el club que más años lleva sin regresar a la Liga, ya cumple su temporada 13 en busca del ascenso.



Unión Magdalena cumplió temporadas aceptables antes de enfrentar su primera caída a la ‘B’, era muy fuerte en casa y eso le dio resultados positivos. Pero en 1999 no pudo salvarse, el acumulado de dos años muy flojos lo condenó. Su paso por la Segunda División fue corto ya que se vio beneficiado por un polémico triangular de promoción impuesto por la Dimayor, que quería aumentar a 18 los equipos en la Liga. Por su historia en el balompié nacional, lo pudo jugar y lo ganó.



Su regreso no fue el mejor, un par de campañas irregulares no le daban buen ahorro en el promedio. Pero la temporada 2005 lo volvió a llevar al descenso, fue último con tan sólo 23 puntos, a 14 unidades del Chicó, números que lo hundieron. Desde ese año, el ‘ciclón’ viene luchando por

recuperar su sitio en la máxima categoría, lugar que sueña obtener tras 13 años de intentos.



Datos y números:

​

Año de descenso: Temporadas de 1999, 2005.

Promedio y puntos de descenso: 44 puntos – 1, 099 (1999); 104 pts. – 1,027 (2005).

Temporadas en la Primera B: Quince temporadas (2000 – 2001, 2006 – Presente).

Partidos que lo condenaron: Santa Fe 3 – 0 U. Magdalena (1999); Pereira 3 – 0 U. Magdalena, B. Chicó 1 – 0 Envigado (2005).



Deportes Quindío (2000, 2013):

Uno de los pocos equipos que han descendido y sabe lo que es coronarse campeón en la Liga. Aunque su vasta historia no compensa los logros deportivos, el conjunto ‘cafetero’ ha tenido una serie de altibajos en sus años en el fútbol. Pero los desordenes administrativos, el polémico manejo de sus directivos y el descuido de los entes gubernamentales lo tienen en esa lucha por regresar a Primera.



La década de los años 90 el Quindío supo mantenerse en la Liga y logró un subcampeonato en 1997. Pero el nuevo siglo lo recibió con su primer descenso, el terremoto en Armenia de 1999 y un promedio en apuros hicieron que en la temporada de 2000 ocupará el último puesto con 45 puntos. Angustia que afrontó y sólo duró un año, ya que en su debut en el Torneo de la ‘B’ recuperó su lugar.



Tuvo larga permanencia en la máxima categoría, pero de nuevo los altibajos en sus rendimientos deportivos le permitieron mantenerse, pero no alejarse del fantasma del descenso. Empezar la temporada 2013 con un bajo promedio lo condenó, a eso se sumó su pobre campaña, en la cual terminó último con 27 unidades. De esta forma, un segundo descenso para los ‘cafeteros’, condición que aún están buscando superar para recuperar su sitio entre los grandes.



Datos y números:

​

Año de descenso: Temporadas de 2000, 2013.

Promedio y puntos de descenso: 45 puntos (2000); 114 pts. – 1,055 (2013).

Temporadas en la Primera B: Seis temporadas (2001, 2014 – Presente).

Partidos que lo condenaron: Tolima 3 – 0 Quindío, Medellín 1 – 2 Bucaramanga (2000); Once Caldas 3 – 0 Quindío, Cúcuta 1 - 0 Santa Fe (2013).