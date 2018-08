Los 70 datos de los setenta años de historia del fútbol colombiano

El fútbol colombiano está cumpliendo 70 años de historia. Y qué mejor que recordar las cifras más importantes de la Liga en 70 datos. Es así como el estadista Carlos Forero preparó este informe especial para que usted colecciones los mejores registros del FPC.

1- Se han jugado 23.725 partidos en la Liga colombiana.



2- Se han marcado 64.297 goles en toda la historia.



3- Atlético Nacional es el equipo con más partidos jugados: 3.361 compromisos.



4- El equipo con más victorias es Millonarios: 1.445 triunfos albiazules.



5- El cuadro con más anotaciones es Millonarios: 5.155 goles tienen los embajadores.



6- Dos jugadores han marcado 6 goles en un partido

* Alfredo Castillo (argentino) con Millonarios: el 5 de septiembre de 1948, en Medellín 3-Millonarios 7.

* Julio Zsengeller (húngaro) con Samarios: el 28 de julio de 1951, en Samarios 12-Universidad 1.



7- Ellos marcaron 3 goles de tiro libre en un mismo partido

* Roberto Gasparini (argentino) con Junior: el 11 de agosto de 1985, en Junior 3-Millonarios 1.

* Jorge Aravena (chileno) con Cali: el 27 de septiembre de 1987, en Cali 8-Tolima 1



8-La tarjeta amarilla más rápida: Clemente Palacios, de Junior, fue amonestado a los 5 segundos de juego. Fue el 22 de octubre de 2016, en Cali 2-Junior 0; el árbitro fue Juan Carlos Gamarra.



9- Récord de tarjetas rojas en una fecha: 16 expulsiones en 8 partidos, el 16 y 17 de diciembre de 1995.



10- Néstor Salazar es el futbolista que más equipos tiene en su carrera: 13. Deportico Cali, Cortuluá, América, Nacional, Junior, Centauros, Pereira, Quindío, Chicó, Pasto, Real Cartagena, Santa Fe y Águilas Doradas.



11- Futbolista más joven en jugar en la Liga: Jhon Jairo Mosquera, con Millonarios cuando tenía 14 años y 258 días. Fue el 30 de octubre de 2002, en Millonarios 3-Huila 2.



12- Jugador con más edad: Anthony de Ávila, con América de Cali en 2009, cuando tenía 46 años.



13- Récord de partidos invicto en la Liga: Millonarios, con 29 fechas en 1999.



14- Récord como invicto de local: América de Cali con 55 partidos, entre 1983 y 1985.



15- Más victorias consecutivas como visitante: Millonarios ganó 11 partidos en línea, en 1951.



16- Más partidos consecutivos marcando gol: Atlético Nacional anotó por 47 juegos, entre 1953 y 1955.



17- Antirrécord: Cúcuta duró 37 fechas sin ganar, entre 1982 y 1983.



18- Inicio de campeonato con más victorias seguidas: Medellín, con 9 triunfos en 1957.



19- Más victorias consecutivas: 14 triunfos para Cali, en 1971; América también ganó 14 veces seguidas, en 1996.



20- Néstor Otero es el técnico que más clubes ha dirigido: 12 equipos. Tolima, Cali, Pasto, Pereira, Real Cartagena, Huila, Quindío, Cúcuta, Santa Fe, La Equidad, Rionegro Águilas y Cortuluá.



21- Clásicos que se han disputado a puerta cerrada

* Medellín 1-Nacional 1: 11 de mayo de 2002.

* Millonarios 1-Santa Fe 3: 1 de octubre de 2005.

* América 0-Cali 0: 7 de junio de 2017.



22- Stalin Motta es el único jugador en errar 2 penaltis en un mismo partido. Fue el 20 de octubre de 2007, en Once Caldas 2- Equidad 1.



23- Mejor promedio de gol en un campeonato: 1948. 409 goles en 90 partidos, promedio de 4,54.



24- Peor promedio de gol: 2018-I. 427 goles en 204 partidos, promedio de 2,09.





25- Debut con gol a menor edad: Jaminton Leandro Campaz, del Tolima. Marcó en su primer partido, jugado el 1 de abril de 2017, en Tolima 3-Tigres 0.



26- Jugador más joven en marcar gol: Fernando Uribe, con Huila el 23 de abril de 2003, en Cortuluá 3-Huila 2.



27- La tripleta más rápida: Hugo Armando Gallo (Envigado) tardó 3 minutos y 41 segundos. Fue el 9 de mayo de 1999, en Envigado 3-Millonarios 1.



28- Yesid Trujillo (Unión Magdalena) marcó gol desde mitad de cancha segundos después de un tanto de América. El 26 de mayo de 1999m en América 2-Unión Magdalena 3; partido que se jugó en El Campín, de Bogotá, y que pitó el árbitro José Borda.



29- Dos hermanos que marcaron gol de tiro libre en un mismo partido, siendo rivales: Darío Bustos (Tolima) y Rubén Bustos (Millonarios). El 18 de febrero de 2008, en Tolima 3-Millonarios 1.



30- Únicos 3 hermanos en nómina de un mismo club: Yorleys, Jefferson y Jhonny Mena. Con Medellín en el 2014-I.



31- Arquero que atajó más penaltis: Juan Carlos Henao paró 26 cobros desde el punto blanco: 22 con Once Caldas, 2 con Millonarios, 1 con Bucaramanga y 1 con Real Cartagena.



32- Arqueros que marcaron 2 goles de penalti en un mismo partido

* Luis Barbat (uruguayo) con Tolima. 25 de mayo de 1997, en Tolima 3-Cali 1; se los anotó a Miguel Calero.

* Rafael Dudamel (venezolano) con Cali. 27 de septiembre de 2000, en Cali 4-Nacional 2; se los marcó a Milton Patiño.



33- Arqueros improvisados como delanteros

* Gabriel Ochoa Uribe, con Millonarios. El 30 de noviembre de 1952, en Bucaramanga 1-Millonarios 7. ¡Marcó gol!

* Julio ‘Chonto’ Gaviria, con Nacional. El 28 de abril de 1957, en Quindío 3-Nacional 1.



34- Camilo Vargas (Santa Fe) es el único arquero que ha marcado gol de cabeza. El 23 de noviembre de 2011, en Santa Fe 1-Milonarios 0.



Gol de Camilo Vargas Narración Rock & Gol 2011)



35- Miguel Calero (Cali) es el único arquero que anotó 2 goles en jugada: a Pereira (29 de marzo de 1995, en Cali 2-Pereira 1) y a Medellín (2 de marzo de 1997, en Cali 1-DIM 1).



36- Arqueros con más goles de tiro libre (todos con 4)

* René Higuita (2 con Nacional y 2 con Medellín)

* Luis Delgado (4 con Millonarios)

* Sebastián Viera (4 con Junior)



37- René Higuita es el arquero con más goles en la historia del fútbol colombiano, con 31 anotaciones. Con Nacional marcó 25 tantos, 4 con Medellín y 2 con Real Cartagena.

38- Más goles de penalti: Sergio Santín (uruguayo) con 64 tantos desde el punto blanco.



39- Más goles de tiro libre: Carlos Rendón, con 50 anotaciones.



40- Primer gol olímpico de la historia: Juan Olivero, del Once Deportivo. El 9 de abril de 1950, en Once Deportivo 2-Bucaramanga 2.



41- Gol olímpico más reciente: Omar Pérez, de Santa Fe. El 7 de octubre de 2012, en Nacional 2-Santa Fe 2.



42- Rubiel Quintana (Millonarios) marcó 3 goles de cabeza en un mismo partido. Fue el 21 de julio de 2002, en Millonarios 3-Tolima 2.



43- 3 goles de penalti en un mismo partido

*Franklin Baldovino (Quindío). El 1 de noviembre de 1992, en Quindío 4-Bucaramanga 1.

* David Ferreira (Huila). El 25 de abril de 2015, en Huila 3-Pasto 1.



44- El récord de Sergio Galván Rey: en 3 veces marcó 5 goles en un partido

* Once Caldas 7- Cúcuta 0, el 12 de enero de 1997.

* Once Caldas 6- América 0, el 29 de abril de 1999.

* Nacional 6- América 0, el 21 de mayo de 2006.



45- El récord de Germán Hermenegildo Antón (Santa Fe): 5 veces marcó 4 goles en un partido

* Once Deportivo 2- Santa Fe, el 12 de septiembre de 1948.

* Santa Fe 7- América 3, el 9 de mayo de 1949.

* Santa Fe 5- Bucaramanga 0, el 3 de julio de 1949.

* Santa Fe 10- Huracán 0, el 31 de julio de 1949.

* Santa Fe 10- Pereira 3, el 2 de octubre de 1949.



46- El récord de José María Ferrero (Millonarios): 8 tripletas y 2 póker

* En 1967 le marcó tripletas a Quindío, Tolima, Medellín, Santa Fe, Junior y Quindío nuevamente. En 1968 le marcó tres a Caldas y en 1969 se los anotó a Cúcuta.

* Sus 2 póker los marcó en 1968: a Santa Fe y a Quindío.



47- El gol más rápido: Ariel Carreño (argentino) con Equidad. 7,97 segundos el 25 de julio de 2010, en Equidad 1-Junior 0.



48- Récord de Dayro Moreno: 6 veces goleador de la Liga

* 2007-II: 16 goles con Once Caldas

* 2010-II: 16 goles con Once Caldas

* 2013-II: 16 goles con Once Caldas

* 2014-I: 13 goles con Millonarios

* 2017-I: 14 goles con Nacional

* 2017-II: 11 goles con Nacional



49- El penalti que más rápido se pitó: Juan Carlos Gamarra, a los 9 segundos, le dio un penalti a Itagüí; Johan Fano (peruano) lo cambió por gol; fue el 5 de agosto de 2012, en Nacional 1-Itagüí 1.



50- Antirrécord: Unión Magdalena completó 955 minutos sin marcar gol, en 1988.



51- Futbolista con más partidos: Gabriel Berdugo, con 733 actuaciones.



52- Tarjeta roja más rápida: 10 segundos. Fue mostrada a David Felipe Giraldo (Millonarios) por el árbitro Jorge Ramírez. Fue el 22 de julio de 2007, en Millonarios 1-Real Cartagena 0.



53- Gerardo Bedoya es el rey de las expulsiones en la Liga: 34 como jugador y 2 como asistente técnico.



54- Javier López, de Santa Fe, es el único jugador que ha sido sancionado de oficio en 4 ocasiones por la Dimayor.



55- Récord del árbitro Wílmar Roldán: 3 partidos sin mostrar tarjetas

* Millonarios 1-Pasto 2, el 12 de mayo de 2012

* Millonarios 5-Quindío 0, el 12 de mayo de 2012

* Patriotas 0-Once Caldas 1, el 10 de noviembre de 2013



56- Árbitro con más partidos dirigidos: 874 juegos pitó el chileno Mario Lorenzo Canessa García.



57- Más penaltis sancionados en una fecha: 10 (7 convertidos y 3 atajados). Fue el 30 de octubre de 2002, en la décima jornada de la Liga II.



58- Primera vez que se usó el aerosol en Colombia: el 20 de diciembre de 2009, en la final de la Liga II, Medellín 2-Huila 2. El árbitro que lo estrenó fue Óscar Julián Ruiz.



59- Primera vez que se televisan todos los partidos de una misma fecha: 23 y 24 de abril de 2011, se transmiten los 9 partidos (7 por Telmex y 2 por RCN).



60- Primer partido que se vio en TV: Santa Fe 1- Cali 1, el 24 de abril de 1955 en El Campín. El narrador fue Pastor Londoño y el comentarista, Julio Sánchez Vanegas.



61- Gabriel Ochoa Uribe, el técnico con más títulos de la historia: 13 estrellas. 7 con América de Cali, 5 con Millonarios y 1 con Santa Fe.



62- Juan Carlos Osorio es el entrenador con más títulos en torneos semestrales: 7 estrellas. 6 con Nacional y 1 con Once Caldas.



63- Insólito: el partidos que no tuvo a los 2 entrenadores, porque estaban suspendidos. El 19 de julio de 2009, en Junior 1-Cúcuta 0, no estaban Julio Comesaña ni Jorge Luis Pinto.



64- Antirrécord de asistencia: 18 espectadores para Real Cartagena 2-Itagüí 0, jugado en Magangué el 6 de abril de 2011.



65- Jugadores de campo que atajaron penaltis

* Ricardo Ciciliano (Millonarios) a Jaime Castrillón (Medellín), el 19 de noviembre de 2006, en Millonarios 1-DIM 0.

* Carlos Espínola (Cali) a Ricardo Ciciliano (Millonarios), el 8 de febrero de 2008, en Cali 0-Millonarios 0.

* Dhawling Leudo (Equidad) a Víctor Zapata (Pasto), el 18 de marzo de 2012, en Pasto 3-Equidad 1.



66- El día que Omar Lorenzo Devani (argentino) fue arquero de Santa Fe por 30 minutos. El delantero tuvo que ir al arco por lesión de Osvaldo Ayala y Manolín Pacheco. Fue el 17 de septiembre de 1967, en el Cali 0-Santa Fe 2 jugado en el Pascual Guerrero.



67- Jugadores que notaron 2 autogoles en un mismo partido

* Enrique Ferrari (Tolima), el 12 de mayo de 1957 en el Santa Fe 4-Tolima 3.

* Wilson Galeano (Pasto), el 26 de octubre de 2013, en Santa Fe 2-Pasto 0.



68- Futbolista que más goles marcó en la primera fecha de un campeonato: Carlos Alberto Gambina (argentino) marcó 5 goles el 4 de abril de 1954, en Nacional 8-Unión Magdalena 1.



69- Anthony de Ávila es el futbolista con más títulos de Liga en Colombia: ganó 8 estrellas con América de Cali (1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990, 1992 y 1997).



70- Solo 6 jugadores han marcado más de 200 goles en la historia de la Liga colombiana

* Sergio Galván Rey (argentino) con 224

* Iván René Valenciano con 217

* Hugo Horacio Lóndero (argentino) con 211

* Anthony de Ávila con 208

* Oswaldo Marcial Palavecino (argentino) con 204

* Jorge Ramírez Gallego con 201



Datos de Carlos Forero

Informe especial para FUTBOLRED

En Twitter: @carlosforero11