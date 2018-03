‘Nosotros intentamos pero lastimosamente no pudimos concretar’: Leonardo Castro

El ataque de Independiente Medellín se ha destacado este semestre por ser generoso en su juego y en goles. Junto al Deportivo Cali, el poderoso tiene una de las delanteras más goleadoras. Sin embargo y como caso curioso, dos de las cuatro derrotas que tiene en la Liga no pudo marcar: contra Rionegro Águilas y la más reciente contra Santa Fe.

Al final del partido, Leonardo Castro habló con los medios de comunicación sobre esta caída de su equipo en la fría noche capitalina. El caucano remarcó que “nosotros intentamos pero lastimosamente no pudimos concretar”.



Sobre el esquema que implementó Ismael Rescalvo con varios atacantes para encontrar el empate, no pudo prosperar. Ante esto Castro indicó que “la idea del ‘profe’ (Rescalvo) era aumentar jugadores en el ataque, tuvimos varias llegadas, no pudimos concretarlas y ahora nos queda seguir trabajando”.



En cuanto al gol de Anderson Plata, producto de un saque de banda, el delantero se sinceró y dijo “hay una jugada donde nos dormimos, esos errores cuestan tres puntos”.



Finalmente, destacó el mano a mano que tuvo con Leandro Castellanos que pudo ser el empate para el equipo del pueblo. “La verdad ese mano a mano con (Leandro) Castellanos fue muy buena, es un gran arquero y tuvo una gran actuación”.



Medellín regresará a la capital de la montaña donde deberá pasar la página y centrarse en la próxima fecha, este domingo donde recibirá a Patriotas Boyacá.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín