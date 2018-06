Tolima y su final: baluartes para soñar con la segunda estrella

Tolima llegó a la final luego de un semestre de altibajos, pero que tuvo un repunte en la fase final. Los dirigidos por Alberto Gamero vencieron a Medellín en la tanda de penales y es así como ahora buscarán disputar el título frente a Nacional.



A lo largo del semestre, el conjunto pijao ha conseguido 39 puntos, ha marcado 26 goles, mientras que en su pórtico solo ha recibido 16. La mejoría notable fecha tras fecha lo tiene como candidato al título, aunque tendrá un duro escollo para alzar el trofeo. Estas son algunas de las razones que tienen al vinotinto y oro soñando con la segunda estrella.



*Ascenso futbolístico: si bien a lo largo del semestre han sufrido de momentos buenos y malos, el último mes el conjunto de Gamero ha mostrado un fútbol con identidad y que le ha permitido sacar buenos resultados ya sea de local o visitante. Producto de esa buena finalización del todos contra todos terminó tercero de la tabla.



*El mejor visitante de la Liga: en el semestre disputó 11 partidos como visitante y consiguió 14 puntos. Si bien no anotó muchos goles (9) tampoco le anotaron muchos (7) y eso le permitió sacar algunas unidades en el todos contra todos o avanzar en los cuartos de final y en la semifinal.



*Un ataque veloz: Omar Albornoz, por izquierda, y Sebastián Villa, por derecha son los jugadores más desequilibrantes del equipo. Pero no solo ellos llevan el poder del ataque, pues un mediapunta como Yohandry Orozco también ha combinado sus movimientos correctamente con Ángelo Rodríguez para tener un ataque de precaución.



*Versatilidad táctica: Alberto Gamero ha demostrado que no se rige a un solo sistema para jugar. Con su plantilla ha tenido variaciones en su modelo en el campo y eso lo hace tener un equipo que se acomoda a las situaciones del partido, ya sea para atacar con todo su arsenal o para defender su pórtico a capa y espada.



*Arquero con hambre de triunfo: Álvaro Montero fue la apuesta del conjunto pijao y es uno de los artífices para que estén peleando la final. El arquero atajó un penal clave en la semifinal, pero a lo largo del semestre ha dejado ver sus buenas aptitudes bajo los tres palos.