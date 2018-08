Las cinco claves de La Equidad: líder absoluto de la Liga II-2018

No causa sorpresa ver a La Equidad como líder de la Liga II-2018 tras un rendimiento del 100%: tres victorias, nueve puntos de nueve posibles y la valla invicta. Es el resultado de creer en un proceso que viene desde hace un año bajo la dirección técnica de Luis Fernando Suárez. Los resultados y el buen juego están a la luz del fútbol colombiano.

La convicción de los jugadores a un entrenador con ideas claras, el trabajo desde la pretemporada, los tres extranjeros para el semestre, una alineación titular fija y un goleador en racha; son las claves del equipo asegurador que lo tienen en la cima de la tabla de posiciones. Aquí les traemos el análisis de la fortalezas del equipo capitalino que da de qué hablar.

Al ‘profe’ Suárez se le cree

La Equidad venia de seis torneos sin poder clasificar a los cuartos de final y en el primer semestre de Luis Fernando Suárez clasificaron en la Liga II-2017 y cayeron con Millonarios, que a la postre sería el campeón.



Con el respaldo de los directivos de tener la idea que es un proyecto a largo plazo, Suárez ve que el trabajo de los entrenamientos se demuestra en los partidos con el valor agregado que los números lo respaldan: 83,5% efectividad de pases en 1.056 toques correctos.



“Todo esto es reflejo de lo que se ha hecho en estas semanas. Uno ve los partidos, recuerda los entrenamientos y ve muchas cosas que ha trabajado. Lo más importante es que el grupo está creyendo en eso que estamos trabajando y está tan convencido que lo aplica desde la cancha”, declaró el entrenador en una entrevista al periódico EL TIEMPO.



Al que madruga, Dios le ayuda…

Unos estaban de vacaciones, otros prestaban su atención a mirar los partidos del Mundial de Rusia 2018, pero ¿La Equidad qué hacía? Los aseguradores le madrugaron al trabajo de la pretemporada y los resultados, hasta ahora, se le están dando.



“El equipo ha hecho un buen trabajo, hizo una excelente pretemporada. Hicimos casí el doble de semanas que casi todos los equipos del país. Fueron casi ocho semanas y se ven los resultados (…) no hemos ganado nada aún, pero esto no termina acá. Son 12 fechas sin recibir un gol, eso nos llena de confianza y de tranquilidad”, afirmó Stalin Motta al canal ‘Win Sports’.



Tres extranjeros llegaron y los tres jugaron

En la Liga II-2018, tres jugadores extranjeros llegaron el equipo asegurador: Óscar Bernal, Pablo Lima y Matías Mier. ¿Cómo les ha ido? Los números y el entrenador lo responden. En las primeras fechas del rentado local fueron titulares en todos los encuentros. Mier sumó 200 minutos, Bernal 226 y Lima 259.



“A Mier lo conocíamos desde Junior y me parece que está respondiendo a unas exigencias tácticas, aunque aún puede dar más. A Pablo Lima, que lo conocíamos de Ecuador, por buenas referencias y por lo que sabíamos qué necesitábamos de él, encajó en las situaciones tácticas que queríamos, y en el caso de Óscar, a él lo trajimos como defensa central, pero cuando lo vimos notamos que había características de él que se podía acomodar para jugar de marcador de punta”, dijo Suárez a EL TIEMPO.



Matías Mier durante un entrenamiento con La Equidad. Foto: Tomada de Twitter: @Equidadfutbol

El once inicial sale de memoria

La Equidad es un equipo que más allá de las individualidades apela al juego colectivo, así empieza demostrar que ganarle no será fácil por lo competitivo, ordenado y seriedad que los once aseguradores, que se han repetido en las tres primeras fechas, demuestran en el terreno de juego.



Con un esquema táctico 1-4-2-3-1: Diego Novoa; Oscar Bernal, Jhon García, Jeider Riquett, Amaury Torralvo; Pablo Lima, Stalin Motta; Brayner de Alba, Hansel Zapata, Matías Mier; Carlos Peralta; los capitalinos en ataque llevan seis goles en trece remates al arco. Mientras que en defensa, no han recibido gol en 32 remates que les han hecho, han cometido 32 faltas y recibido 40. Equilibrio y balance demostrado.



🏆 Trabajamos para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones ⚽️ ¡Vamos Equidad! 💚 #EquidadMiPasión pic.twitter.com/Y7pagE9UWQ — CDLaEquidadSegurosSA (@Equidadfutbol) 1 de agosto de 2018

El goleador está en racha

Carlos Peralta se encuentra en su mejor momento luego de una larga inactividad. El delantero acumula en el segundo semestre del 2018 cuatro goles, dos de estos fueron de penalti en la primera fecha contra Alianza Petrolera.

Luego, contra Jaguares, marcó una anotación en tres remates al arco, mientras que en el último juego contra Atlético Bucaramanga solo disparó en una ocasión directo al arco y terminó siendo gol.