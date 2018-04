Semana relevante en Liga: partidos pendientes que serán determinantes

Se acabó el margen de error en la Liga I-2018. Ya se jugaron 17 fechas y solo restan dos jornadas para conocer a los ocho clasificados a cuartos de final, que entrarán en el tramo final en la lucha por el título del primer semestre. Sin embargo, el calendario está incompleto, hay partidos pendientes que tendrán que jugarse para equilibrar la balanza de los 20 equipos.

Así, esta semana será fundamental en la suerte de algunas escuadras, pues se jugarán cuatro partidos de aquellos que están aplazados; cuatro juegos que pueden servir para despertar la ilusión de algunos, o para dejar sin posibilidades a otros.



Lo cierto es que cada partido tendrá mucha importancia para ver cómo se mueve la tabla de posiciones y empezar a perfilar los aspirantes a la clasificación. Hasta el momento, Atlético Nacional, Deportes Tolima y Atlético Huila, pueden sentirse seguros en los ocho, así que los demás no pueden dar ventajas.



Atlético Huila vs. Jaguares

Este miércoles, desde las 6 de la tarde, el equipo huilense quiere ratificar su clasificación en casa. Sin embargo, Jaguares se juega la vida futbolística, pues llega con 21 puntos y necesita sumar por lo menos un punto para tratar de llegar a 28 unidades en las dos jornadas restantes y mirar si se le da el milagro matemático. Si Huila gana y por ende Jaguares cae, quedará ya eliminado de la contienda.



Atlético Junior vs. Atlético Nacional

El mismo día, pero a las 8:00 p.m., muchos equipos le harán fuerza a Nacional para que gane en Barranquilla, pues el Junior es el octavo y es el equipo a arrebatarle la plaza. El verde, con 34 puntos, ya está clasificado y en nada incide que pierda.

En cambio, si Junior ganara o empatara, se pondrían más difíciles las cosas para los que están afuera del selecto grupo, pues Once Caldas pasaría a ser octavo con 26 unidades, un punto más de ventaja sobre sus seguidores.



Equidad vs. Independiente Santa Fe

El jueves, en el estadio de Techo, ambos bogotanos se juegan sus cartas a las 6:00 p.m. Aunque el que realmente tiene aspiraciones es el cardenal, siempre y cuando saque los 3 puntos. Así, llegaría a 24 puntos y se pondría a uno o a dos puntos del octavo, dependiendo de la suerte del Junior. Un empate, o triunfo asegurador, dejaría casi eliminado al cuadro albirrojo.



América de Cali vs. Alianza Petrolera

Desde las 8 de la noche de este jueves, ambos equipos saldrán, sí o sí, por el triunfo en el Pascual Guerrero. No les sirve empatar, pues aunque al América le queden tres partidos más, lo máximo a lo que llegaría sería a 27 unidades. Con Alianza sucede algo similar: una igualdad lo dejaría con 20 puntos y con la posibilidad de máximo llegar a 26.

El que gane, seguirá haciendo cuentas y aferrado a la ilusión, y de paso eliminará al perdedor.