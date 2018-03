Junior visita a La Equidad y busca mantener el buen juego sin sus estrellas

Este miércoles, Junior se enfrenta a La Equidad en partido que se disputará desde las 6 p. m. en el estadio de Techo, en Bogotá, la idea es mantener la tónica que tuvo el equipo rojiblanco contra Once Caldas. Que no se repita la historia de jugar un partido brillante y ganarlo, como frente a Millonarios, y tres días después jugar muy mal y caer goleado 3-0 en casa, como contra Envigado.

"La derrota contra Envigado nos alertó", dijo el técnico Alexis Mendoza luego de ganarle al Once Caldas, en una clara referencia de que lo sucedió en ese encuentro fue algo atípico y que no podía volver a pasar. Los jugadores así lo comprendieron y ante Once Caldas fue otro Junior, con un fútbol fluido y contundente, lo cual reflejó en el marcador final.



Si después de la derrota contra Envigado lo que abundaron fueron rechiflas y recriminaciones para cuerpo técnico y jugadores, tras el triunfo sobre ante Once Caldas solo hubo elogios para la presentación del conjunto barranquillero.



La principal baja de Junior para enfrentar a La Equidad es la del delantero Teófilo Gutiérrez, quien contra Once Caldas ofició como capitán y marcó el tercer tanto de su equipo. 'Teo' sufrió una sobrecarga muscular y se quedó en Barranquilla aguardando el juego del sábado contra Tigres. Tampoco estará, por segundo juego consecutivo, Luis Carlos Ruiz (también por lesión), pero sí podrá contar con el uruguayo Jonatan Álvez, quien se recuperó de una molestia en un pie.



El defensa Jorge Arias, pese a que fue expulsado contra Once Caldas, está habilitado por la presencia en la Selección Colombia de Yimmi Chará y Víctor Cantillo.



Es muy probable que Alexis Mendoza le dé continuidad al equipo que le dio una buena respuesta contra Once caldas, exceptuando a Teófilo Gutiérrez, quien sería reemplazado por Yony González.



"Siempre estoy dispuesto a entregar lo mejor de mí cada vez que me dan la oportunidad. Cuando juego de titular es un plus adicional para darle buen fútbol al equipo desde el comienzo", manifestó Jarlan Barrera, una de las figuras del Junior ante Once Caldas.



Alineación probable: Sebastián Viera: Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Jorge Arias, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Sebastián Hernández, Yony González, Jarlan Barrera, Luis Díaz; Jonatan Álvez.



Manuel Ortega

ADN Barranquilla