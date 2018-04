Junior bajo la lupa de Comesaña: recibe a Santa Fe en el Metropolitano

Con Julio Comesaña en la tribuna, y con Fernel Díaz dando indicaciones en la raya, Junior recibirá este miércoles a Independiente Santa Fe, en juego que se disputará a partir de las 8:00 p. m. en el estadio Roberto Meléndez.

Hace exactamente un año, Comesaña también estuvo en la grada observando el empate 1-1 de Junior con Millonarios. En aquella ocasión Fernel Díaz también ofició como técnico interino, función que cumplirá por cuarta vez.



El equipo barranquillero se quedó sin técnico el lunes, luego del despido de Alexis Mendoza, a quien las derrotas frente a Boca Juniors, por Copa Libertadores (0-1), y Tolima (1-2), por Liga, le costaron el puesto.



La llegada por octava vez a la dirección técnica del Junior de Julio Comesaña fue confirmada este martes por el presidente de la institución rojiblanca, Antonio Char. “A nosotros lo menos que nos gustaría es tomar estas decisiones en la mitad de un torneo, pero se hace muy complicado para cualquier otra persona que no conozca el medio, que no conozca los jugadores, que no conozca la competencia, venir cuando nos toca afrontar 12 partidos en los próximos 35 o 40 días”, comentó Char.



Comesaña, quien el año pasado conquistó la Copa Colombia con Junior, pero después quedó eliminado en semifinales de la Copa Suramericana contra Flamengo, y en cuartos de final de la Liga con América, regresará al equipo tiburón cuatro meses después de no haber aceptado la renovación de su contrato.



Para el encuentro contra los santafereños, Junior no dispondrá del volante Víctor Cantillo, expulsado ante Tolima. Los rojiblancos que son terceros en la Liga con 23 puntos, aspiran a conseguir un triunfo que les permita afianzarse dentro del grupo de los ocho.



Santa Fe quiere aprovechar la falta de técnico en Junior



El de la necesidad en el Metropolitano se llama Santa Fe. Es el equipo bogotano el que está por fuera de los ocho mejores en la tabla, el que no ha podido cosechar dos buenos resultados al hilo, el que le debe a la afición y el que no ha podido encontrar la regularidad ni el gol.



Contra Junior es un partido especial para Gregorio Pérez, pues el técnico ya sabe lo que es ganar en Barranquilla y por eso apuesta a dar la sorpresa de la fecha. Al onceno cardenal vuelven Carlos Arboleda y William Tesillo, así que se probaría una nómina similar a la que consiguió un empate contra River Plate, de Argentina, la semana pasada en Copa Libertadores.



“Contra Junior será un partido de alta exigencia física, de mucha inteligencia, de cuidar cada espacio, ya que ellos tienen jugadores que no perdonan. Debemos ser serios, estar concentrados y buscar desnivelar a nuestro favor”, indicó Robinson Zapata, arquero albirrojo.



Alineaciones probables

Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Jonathan Ávila, Rafael Pérez, Jorge Arias; Leonardo Pico, Sebastián Hernández, Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez, Luis Díaz; y Jonatan Álvez.

D.T.: Fernel Díaz (e).



Santa Fe: Robinson Zapata; Carlos Arboleda, Héctor Urrego, William Tesillo, Carlos Henao; Víctor Giraldo, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Wilson Morelo y Jhon Pajoy.

D.T.: Gregorio Pérez.



Árbitro: Hervin Otero (Meta).



Hora: 8:00 p.m.



TV: Win Sports.



Manuel Ortega Ponce

Redacción ADN

Barranquilla



Redacción Futbolred

Bogotá