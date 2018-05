Medellín pasó la raya en el Metropolitano: venció 0-1 a Junior

Deportivo Independiente Medellín obtuvo este domingo un valioso triunfo 0-1 en su visita al Atlético Junior, en el Metropolitano de Barranquilla, en juego correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga-2018. El poderoso rompió una racha de tres años y medio sin triunfar en ‘curramba’ y ahora tendrá que definir la llave en su casa con clara ventaja, el próximo fin de semana.

El tiburón tuvo mucho más tiempo el balón. Desde los primeros minutos se notaba la posesión del local y el planteamiento del visitante fue de esperar, de cerrar cada espacio y aguantar muy cerca de su área. El DIM fue un equipo corto y supo complicar a un apático rival, del que se esperó más en los primeros 45 minutos, pues no llegó con claridad en la primera parte.



En el complemento se dieron las mejores acciones. Medellín pasó la raya de mitad de campo a los 13 minutos, con buena habilitación a Germán Cano, quien asistió a Didier Moreno para que anotara el 0-1 para el poderoso.



Desde ese momento, Junior reaccionó y se fue encima del DIM. Con Yimmi Chará y Luis Díaz, los dirigidos por Julio Comesaña abrieron constantemente las bandas y crearon opciones claras de gol; pero las atajadas de David González, así como salvadas de Didier Moreno y Jesús Murillo, ahogaron el grito de gol juniorista.



La polémica llegó a los 30 minutos, cuando Junior reclamó gol en una jugada que sacaron cuando la pelota pisaba la línea, pero que no terminó de traspasar del todo para conseguir el empate. El árbitro Jhon Hinestroza, junto a su asistente, no dudó en darle continuidad a la jugada.



Con el 0-1, Medellín tendrá la ventaja para finiquitar la llave en su estadio; sin embargo, el semifinalista de esta llave todavía no está definido.



Síntesis



Atlético Junior 0-1 Deportivo Independiente Medellín



Junior: Sebastián Viera (6); Marlon Piedrahita (5), Jonathan Ávila (5), Jorge Arias (6), Gabriel Fuentes (6); Leonardo Pico (5), Víctor Cantillo (5); Yimmi Chará (6), Teófilo Gutiérrez (5), Yony González (5); y Luis Carlos Ruiz (6).

Cambios: Jarlan Barrera (6) por Yony González (1 ST), Luis Díaz (6) por Teófilo Gutiérrez (1 ST), Jonathan Álvez.

D.T.: Julio Comesaña.



Medellín: David González (7); Jesús David Murillo (6), Hernán Pertuz (6), Jorge Segura (6), Elvis Mosquera (6); Didier Moreno (7), Javier Calle (6); Andrés Ricaurte (6), William Parra (5); Leonardo Castro (5) y Germán Cano (6).

Cambios: Yulián Anchico (6) por Hernán Pertuz (7 ST), Daniel Cataño por Leonardo Castro (20 ST), Mauricio Gómez por Javier Calle (29 ST).

D.T.: Ismael Rescalvo.



Goles: Didier Moreno (13 ST), para Independiente Medellín.



Amonestados: Marlon Piedrahita (36 PT), en Junior. Hernán Pertuz (42 PT), Germán Cano (19 ST), Jesús David Murillo (29 ST), Daniel Cataño (42 ST), William Parra (43 ST), Andrés Ricaurte (45+3 ST), en Medellín.



Expulsados: no hubo.



Figura: Didier Moreno (7).



Estadio: Metropolitano.



Asistencia: 25.000 espectadores, aproximadamente.



Árbitro: Jhon Hinestroza (7).