Junior quiere ser arrollador frente al Medellín, en cuartos de final

Atlético Junior afrontará este domingo el primer partido de la serie de cuartos de final de la Liga I-2018 frente a un difícil Independiente Medellín, en el que tendrá que demostrar la jerarquía de su plantel y ser arrollador para avanzar de ronda.

Es claro que la disposición de un equipo puede mandar al olvido cualquier estadística. Y es precisamente lo que deberá tener en mente Junior, para no tener que contar otra historia en la que resulte asaltado por el exceso de confianza. Frente al DIM, los rojiblancos se han impuesto en ocho de las 10 series de eliminación directa que han disputado.



A las 5:15 p. m. deberá rodar el balón en el estadio Metropolitano. La respuesta del público es una de las mayores incógnitas, teniendo en cuenta los altibajos demostrados por la escuadra que orienta Julio Comesaña.



Más allá de las dificultades para llegar al gol, o de las dudas que aún deja el comportamiento defensivo, el DIM figura como el más fuerte de los rivales y se espera que en esta instancia aparezca la jerarquía diferencial de Teófilo Gutiérrez, Yimmi Chará, Sebastián Viera, entre otros referentes.



Las controversias, que son cotidianas en Junior, no faltaron en la presente semana. La principal surgió debido a la lesión muscular que padece desde la semana anterior el defensor central peruano Alberto ‘El Mudo’ Rodríguez, quien se lastimó antes del juego frente a Jaguares. El jugador inca lleva cinco lesiones en menos de un semestre. Esta vez, Julio Comesaña no guardó silencio y manifestó: “Él no va a hacer parte del grupo que está concentrado, ni viaja. Él está bien recuperado, ha estado entrenando estos días normalmente, pero ha venido sin competir. En este momento nosotros debemos buscar ritmo de competencia con un grupo de futbolistas y los demás deben entrenarse bien y estar preparados”.



Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín, jugó el jueves anterior frente a Sol de América de Paraguay, un compromiso en el que se selló su eliminación de la Copa Suramericana.



En Junior no está disponible para actuar el lateral zurdo Germán Gutiérrez, debido a una lesión. También representa una incógnita Jarlan Barrera, debido a su nivel.



Alineación probable



Atlético Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Jhonatan Ávila, Jorge Arias; Leonardo Pico, Víctor Cantillo; Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez, Luis Díaz; y Luis Carlos Ruiz.

D.T.: Julio Comesaña.



Árbitro: John Hinestroza (Chocó).



Estadio: Metropolitano.



Hora: 5:15 p.m.



TV: RCN.



Wilhelm Garavito

ADN

Barranquilla