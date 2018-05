‘Tenemos partidos para aprovecharlos al máximo’: Jorge Segura

Luego de su periplo por Europa, este semestre llegó Jorge Segura al Deportivo Independiente Medellín para sumar minutos y ayudarle al equipo del pueblo a bordar una nueva estrella. Con la eliminación de la Copa Suramericana en el pasado, para ‘Porto’, el objetivo del campeonato es lo que tienen en mente para este joven pero experimentado defensor.

“Se viene lo bueno, tenemos partidos por delante para aprovecharlos al máximo. Hemos tenido una mejoría en la parte defensiva, estamos dando el cien por ciento para sacar esta serie de la mejor manera”, remarcó Segura quien podría integrar la zaga defensiva el próximo domingo en el Metropolitano.



Con respecto al encuentro en la arenosa, Segura describió que “hay detalles que debemos mejorar, tenemos una serie de 180 minutos y hay que estar lo más atento y competitivo para sacar el resultado adelante. Cada partido es diferente, nos sentimos bien, esta serie será muy importante, tenemos que ser fuertes”.



Con pasado naranja, ahora integrado en el conjunto poderoso, la novedad de aguardar por qué equipo tendrían que enfrentar en cuartos de final fue algo que lo sorprendió, aunque hablando del segundo equipo con mejor rendimiento en el ‘todos contra todos’, fue un premio al duro trabajo en el semestre.



“Es mi primera vez que me toca esperar rival, será difícil y esta será nuestra primera final. Dios quiera que podamos hacerlo de la mejor manera. Cuento con compañeros que están motivados por el equipo que nos tocará enfrentar, hay que disfrutar al máximo”, comentó.



Finalmente, ponderó la labor de los atacantes junioristas como Teófilo Gutiérrez, Luis Carlos Ruiz y Yimmi Chará, quienes no pasan por buen momento, pero esa circunstancia no les da para relajarse. “Son delanteros muy buenos, siempre van a desequilibrar. Nosotros debemos estar atentos a la hora de marcar jugadores de élite como ellos”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín