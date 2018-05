Junior, a zafarse del fracaso en la Liga: visita a Medellín

Junior de Barranquilla perdió 0-1 en su casa con Medellín y debe ir al Atanasio a remontar el partido si quiere zafarse del fracaso que ha sido el primer semestre para el conjunto tiburón. El partido será a 7:30 p.m. y definirá el equipo que clasifique a la semifinal de la Liga I-2018.

El conjunto barranquillero no ha tenido un buen semestre, fue eliminado de la Copa Libertadores, cambió de técnico y los refuerzos que llegaron no han sido lo esperado por la afición, pues no han jugado mucho.



Junior enfrentará un duro partido en Medellín, pues debe ganar para asegurar, mínimo, los penales en el Atanasio Girardot. Por otro lado, el cuadro tiburón viene golpeado tras ser eliminado de la Libertadores, torneo en el que desperdició cuatro de cuatro penales que tuvo, lo que no es un buen recuerdo para el equipo si llegase a forzar los tiros desde los 12 pasos.



Julio Comesaña tampoco ha tenido una muy buena Liga I-2018, llegó en la fecha 13 con el equipo de tercero y dejó al club en la posición número siete. Además, solamente ha ganado un partido del torneo, contra Jaguares en Montería.



Alineación probable:



Atlético Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Jhonatan Ávila, Jorge Arias; Leonardo Pico, Víctor Cantillo; Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez, Luis Díaz; y Luis Carlos Ruiz.

D.T.: Julio Comesaña.



Árbitro: Luis Sánchez (Valle).



Estadio: Atanasio Girardot.



Hora: 7:30 p.m.



TV: Win Sports.