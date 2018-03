Junior, a sumar de a tres para ubicarse segundo en Liga: recibe a Envigado

Junior de Barranquilla recibe a Envigado para ponerse al día en la Liga I-2018. Los tiburones jugarán el partido a las 8:00 p.m. en el Metropolitano y, en caso de ganar, se ubicarían segundos del torneo por detrás de Nacional por diferencia de gol.

El Junior que todos anhelan, el que le gusta a su afición y al técnico Alexis Mendoza es el que se vio en el primer tiempo ante Millonarios, en el que le pasó por encima a su rival, que no se fue goleado de Barranquilla gracias a su arquero Wuilker Fariñez.



Ese mismo equipo es el que se espera este miércoles ante Envigado, en juego pendiente de la tercera fecha de la Liga, que se iniciará a las 8 de la noche en el estadio Roberto Meléndez.



Será una buena oportunidad, no solo para que Junior ratifique su mejoría futbolística sino para seguir ascendiendo en la tabla de posiciones del campeonato. Actualmente es quinto con 16 puntos, pero si vence al Envigado subirá al segundo lugar con 19 unidades, las mismas del líder Atlético Nacional, que también tiene un partido menos.



Para su duelo contra Envigado, Junior no contará con Yimmi Chará, quien está con la Selección Colombia, al igual que Víctor Cantillo, y el defensa peruano Alberto Rodríguez, quien viajó para unirse al combinado de su país pese a que ante Millos solo actuó 45 minutos debido a una “distensión grado 1 de gemelo externo izquierdo”, informó el club rojiblanco en un comunicado. Rodríguez será reemplazado por Jonathan Ávila.



Otro que no será de la partida es el lateral derecho Marlon Piedrahita, a quien se le dará descanso. Su lugar será ocupado por David Murillo. También podría regresar a la formación inicialista Yony González, quien sería el sustituto de Chará. Son novedad en la nómina de convocados Matías Mier, Deivy Balanta y Enrique Serje.



“El partido contra Envigado nos puede consolidar. Queremos que la gente venga al estadio y goce con nuestros triunfos. El equipo está rindiendo y peleando los primeros lugares”, afirmó el técnico Alexis Mendoza, reconociendo que hay que seguir trabajando en la definición, uno de los males que tiene Junior.



La última visita del Envigado al Junior se registró el 12 de agosto del año pasado cuando el conjunto barranquillero lo derrotó 2-0 con tantos de Yimmi Chará.



El último triunfo naranja sobre Junior en el Roberto Meléndez se registró el 13 de marzo de 2011 cuando se impuso 2-1 con anotaciones de Armando Carrillo y Yílmar Angulo. Vladimir Hernández descontó para los tiburones.



Envigado Fútbol Club visita al Atlético Junior este miércoles desde las 8:00 p.m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en partido pendiente de la tercera fecha de la Liga I-2018.



Tras tres derrotas consecutivas, los dirigidos por Rubén Bedoya viajan a la arenosa con la convicción de recomponer su rumbo en el campeonato. De las ocho fechas disputadas, como visitante, los naranjas tienen un punto producto de aquel partido entretenido que le hizo al Deportivo Cali en Palmaseca. Algo que el técnico Bedoya pretende repetir frente a los tiburones.



Al estratega envigadeño no le gustan estos resultados, desde hace cinco fechas no ganan en el campeonato y no pueden ceder más terreno pensando en la tabla del descenso. “La idea es volver a sumar, pensamos en recuperarnos, sumar y aspirar a llegar a los cuadrangulares”, comentó Bedoya.



Luego de caer por la mínima frente a Patriotas, Envigado se quedó en Bogotá y viajó a Barranquilla con dos novedades en sus convocados: Camilo Mancilla y Duván Vergara llegaron a la convocatoria. Mancilla cumplió su fecha de sanción tras completar la quinta tarjeta amarilla contra Santa Fe, mientras que Vergara superó sus dolencias y está disponible para el técnico Bedoya.



Alineaciones probables:



Junior: Sebastián Viera; David Murillo, Rafael Pérez, Jonathan Ávila, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Sebastián Hernández, Yony González, Teófilo Gutiérrez, Luis Díaz, Luis Carlos Ruiz.



Envigado: Santiago Londoño; Nelson Lemus, Camilo Mancilla, Luis Rodríguez, Daniel Londoño; George Saunders, Diego Moreno, Neyder Moreno, Nicolás Giraldo; Nicolás Rubio, Wilfrido de la Rosa.



Manuel Ortega

El Tiempo



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín