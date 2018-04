Junior dejó preocupado a Comesaña: empató 1-1 con Santa Fe

Junior y Santa Fe empataron este miércoles 1-1 en duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga I-2018. Un partido abierto, de llegadas en ambos arcos, y con un primer tiempo mejor para el local y un mejor remate del elenco visitante al estadio Metropolitano, de Barranquilla.

Con Julio Comesaña en la tribuna, los jugadores del tiburón salieron a demostrar que no eran ellos el problema y que la salida de Alexis Mendoza nada tenía que ver con su rendimiento. Así, empezaron a tocar y tocar la pelota; a hacer correr a Santa Fe, que lucía desordenado, y a buscar el gol tempranero.



Santa Fe sorprendió en el décimo minuto de juego, con un remate de media distancia de Jhon Pajoy, que pasó apenas rosando el palo izquierdo que defiende Sebastián Viera. Dos minutos más tarde, Luis Díaz llegó por izquierda, levantó un centro, y encontró a Teófilo Gutiérrez para que cabeceara en soledad y pusiera el 1-0 para el cuadro barranquillero.



Justamente en el gol, se lesionó ‘Teo’ y tuvo que salir; pero su ausencia no significó que Junior bajara la intensidad en ataque, encontrando a un Santa Fe desprotegido en el medio campo y con muchos defensas que se veían enredados y confundidos.



A pesar de que Junior fue superior al cardenal, no pasó del 1-0 en la primera parte. Finalizando el primer episodio, en 41 de juego, el técnico Gregorio Pérez corrigió su planteamiento inicial e ingresó a Yeison Gordillo para volver a la línea de tres volantes de marca, y sacar un defensa: Héctor Urrego.



En la parte complementaria, el cuadro bogotano mostró mucha mejor cara. Con Gordillo en marca, se soltó más Baldomero Perlaza y acompañó en ataque; además ingresó Duvier Mosquera y sumó así otro atacante. Junior, en cambio, perdió la posesión y la agresividad.



A los 21 minutos, Jhon Fredy Pajoy cobró magistralmente un tiro libre, que se clavó en el ángulo derecho del arco juniorista, para empatar el juego. 1-1 con merecimiento para el cardenal.



La igualdad despertó al local, pero no encontró frialdad para definir en las que tuvo. Santa Fe también atacó y pudo llevarse el partido, pero le faltó ser certero. Un empate que preocupa a Comesaña, que tendrá que trabajar para mejorar a su equipo, y un punto que sirve para fortalecer la confianza santafereña.