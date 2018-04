'El equipo tuvo coraje y el empate nos sabe a triunfo': Comesaña

Julio Comesaña sacó un empate en su visita al América (2-2) y se mantiene en el grupo de los parciales clasificados, aunque está al borde de la tabla, pues es octavo.



Sobre el partido, el entrenador uruguayo fue claro al señalar que lo sorprendió la actitud de su equipo, pues esperaba un rendimiento similar al del juego de Copa Libertadores.

“En la medida que nosotros refrescamos el equipo, este tomó un nuevo aire y tuvo más presencia y con la pelota. Antes fue previsible, sin la chispa que tuvo en Lima. Fue muy grande la diferencia de velocidad de América, pero no generaron muchas opciones de gol, aunque tiene armonía futbolística”, dijo el DT uruguayo.



Sin embargo, Comesaña le apostó a Jarlan Barrera, Yony González y Jonatan Álvez, con lo que el equipo encontró un mejor rendimiento en el terreno de juego y logró el empate.



“Yo creía firmemente en este equipo, pero no arrancamos bien. Me dio la impresión que no teníamos respuesta y estábamos en una encrucijada porque no era un jugador sino todos. El equipo tomó coraje con los cambios y el empate nos sabe a triunfo. El partido fue luchado y sufrido”, añadió.



Sobre estas dos semanas que lleva en su octavo ciclo en Junior, el entrenador comentó que la actitud de los jugadores es la misma de siempre y que eso le basta para trabajar.



“Están los mismos jugadores, excepto Alvez y (Alberto) Rodríguez. Nos recibieron con el mismo entusiasmo, no noté que llegue a un lugar nuevo sino que estuvo ausente algunos días y volví. Cuento con la valentía y el coraje del grupo que quiere mejorar”, explicó.



También, el entrenador habló sobre la difícil semana que se viene, pues los enfrentamientos de Liga y Copa Libertadores no tienen ni 24 horas de diferencia.



“Ahora tenemos miércoles con Nacional y luego contra Alianza Lima. Vamos a ver quiénes lo harán en cada partido con el pasar de los días, pero el tiempo no alcanza y tenemos algunos jugadores lesionados”, finalizó.