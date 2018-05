Comesaña sobre iniciar de local: 'Junior ha sido campeón de visitante'

Junior de Barranquilla tuvo un intenso partido en Montería y ganó 1-2 contra Jaguares. El conjunto tiburón se clasificó a las fases finales de la Liga I-2018 y quedó entre los ocho mejores del torneo. Julio Comesaña habló sobre la clasificación, que aunque no lograron ser cabezas de serie, son fuertes de visitantes.

"El equipo sabía que era hoy más que nunca que había que ganar y ganamos. Empezamos en casa pero no garantiza que cerrar por fuera es perder la llave, vamos a darlo todo porque esto es Junior. Si ustedes miran, los títulos que ha ganado el equipo la mayoría los ha logrado por fuera", comentó el uruguayo.



También, el entrenador de los barranquilleros se mostró tranquilo por el resultado y ya piensa en el futuro que le espera con el club, pues tiene las definiciones de Liga y el último partido de Copa Libertadores contra Palmeiras en Brasil.



"Tenemos una semana larga para recuperar a los jugadores, para hacer unos ajustes que tenemos que hacer y debemos prepararnos para jugar en casa. Estamos en una etapa brava, de muchos empates, no pudimos con Boca, con Alianza, no estábamos finos para definir, pero esto va llenando de confianza a los jugadores", dijo el DT.



Finalmente, el uruguayo "descansó" por los malos resultados y logró su primer triunfo en la Liga, a lo que dijo, "estamos todos contentos, nuestro objetivo siempre fue clasificar y lo logramos".