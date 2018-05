'Me voy satisfecho del partido, pero la campaña es negativa': Comesaña

Julio Comesaña habló luego de la derrota de Junior en Medellín y que lo dejó sin nada en la Liga y en la Copa Libertadores en este semestre. Aunque sí logró la clasificación a la Copa Suramericana.

“La campaña es muy fácil analizarla, fue negativa, no se lograron los objetivos y punto. Lo importante es el por qué, la triste historia de Junior cuando no se cumplen los objetivos es siempre el escándalo, que siempre es así. Venía torcido todo y no tuvimos el juego para llegar al nivel. Le ganamos a los que teníamos que ganar como Alianza Lima, empatamos con Boca. Casi nadie analiza qué tenemos para ganarle, quienes somos. Hablamos de grandes planteles de tal equipo, pero habría que mirar ese gran plantel”, dijo el entrenador colombo-uruguayo.



Pero el análisis del técnico también fue referente al encuentro contra Medellín, un partido disputado en el que estuvo cerca de llegar a la definición por penales, pero que se le escapó en los minutos finales.



“Yo me voy no contento, pero sí me voy satisfecho por lo que vi del equipo en los 90 minutos en un partido que era complicado. Nunca dejamos de atacar ni con el 1-2. Hay que aceptar el fútbol así como es”, explicó.



Sobre la ausencia de jugadores como Teófilo Gutiérrez, Yony González o Víctor Cantillo, el entrenador explicó: “Yo no creo que los necesitaba, estábamos jugando un gran partido. No había nadie cansado ni lesionado y las características de los jugadores en el banco no nos daban para lo que estábamos buscando. La mayoría venían cansados por la consecución de partidos. Los cambios son necesarios y uno hace o no cambios”, comentó.



Ante la ausencia de estos jugadores, Sebastián Hernández y James Sánchez fueron los hombres a los que le apostó Comesaña, pues quiso apelar a la memoria del pasado.



“Con dos volantes adelantados como Hernández y Sánchez buscábamos hacer diferencia en el centro del campo. Pelear la mitad, asociarnos mejor y no dar ventaja numérica. Esto es un trabajo conocido con ellos porque lo hice el año pasado”, finalizó.