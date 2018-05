‘Junior tuvo 60 minutos de imprecisiones, esperaba más’: Comesaña

Atlético Junior no solo perdió 0-1 contra Independiente Medellín, en el inicio de los cuartos de final de la Liga-2018; si no que dejó una imagen gris ante su hinchada, que los acompañó en el estadio Metropolitano, pero que se fue con la tristeza de la derrota. El tiburón reaccionó después de ir abajo en el marcador, pero antes no encontró el fútbol para imponerse en su casa.

El técnico Julio Comesaña fue el primero en reconocer que su equipo se vio mal. “Nos costó 60 minutos para tomar el ritmo del partido y tener buena coordinación. Tuvimos varias opciones, pero fuimos incapaces para resolverlas. Tuvimos muchas imprecisiones”, aseguró el uruguayo



“Tenemos que revisar un tema, y es que nosotros jugamos prácticamente con cuatro delanteros. Entonces, el sentimiento del atacante es ir en busca del gol, esa es su obsesión y lo hace con velocidad pero sin cabeza fría; así que hemos perdido la cadena de pases, la manera de circular la pelota, y hacemos un fútbol bastante plano. No tenemos la pelota y eso juega en contra. Yo esperaba más de mi equipo en la primera parte”, añadió Julio Avelino.



El entrenador del equipo barranquillero analizó el plan de sus jugadores para buscar el empate: “Tratamos de entrar por los costados y cruzar balones, pero le estamos pegando pifiado a la pelota. Antes la metíamos en la primera opción, ahora necesitamos de cinco chances para marcar; no tenemos la eficacia que se requiere”, remató.