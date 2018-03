‘La competencia ayuda a que pueda tener la oportunidad de jugar‘: Nieto

Las lesiones y el buen nivel de sus compañeros ha hecho que Juan Pablo Nieto no haya podido participar este semestre en Atlético Nacional, el pereirano pica en punta para ser el volante mixto que salte al gramado del estadio La Independencia, este domingo cuando los verdolagas visiten a Boyacá Chicó.



A pesar de la poca participación, Nieto le manda buenas energías a sus compañeros y espera que la rotación lo comience a ‘tocar’ en el esquema del cuerpo técnico argentino.



“Uno desde afuera debe estar apoyando al equipo, poco a poco le estoy viendo un estilo de juego que gusta y que vamos consiguiendo resultados. La competencia ha sido muy buena, es muy sana, nos hace subir el nivel. En estos momentos no he podido jugar, desde el lugar que me toque quiero darle la mejor energía y esperar que Nacional gane”, comentó el volante.



Sobre el partido frente a los ajedrezados, Nieto explicó que “es un partido difícil, por todo lo que rodea Boyacá Chicó con la parte baja de la tabla y el problema del descenso, van a querer ganarnos. Nosotros debemos sumar para estar en la parte de arriba, sabemos que la altura es otro factor importante, pero para eso hay que estar muy concentrados y tomar las precauciones necesarias”.



En cuanto a la buena posición que tienen en la tabla no solo en Liga sino en su grupo de Copa Libertadores, Juan Pablo destacó que “en estos últimos partidos nos ha dado mucha confianza, no solo en los resultado, sino en la manera como los hemos sacado. Esperamos ponerlo en práctica para lo que viene”.



Además, se refirió sobre los elementos para afrontar esta doble confrontación en la altura, no solo con Chicó sino con Bolívar en La Paz. “Tenemos una mezcla de jugadores que saben interpretar los movimientos que pide el técnico, a veces por dentro, por fuera, con los laterales que apoyan mucho el juego interno. Son variantes para ubicarnos en la mejor posición. La idea del juego que quiere el ‘profe’ (Almirón) cada vez es más clara, queremos ir sometiendo a los rivales, encontrar la manera de estar lo más cerca del arco contrario”.



Para sumar la victoria en Tunja que los deje a tiro de la clasificación, Nieto remarcó que “debemos estar mejor posicionados, evitar el desgaste que nos quieran hacer, saber ubicar bien al compañero, mantener un bloque, pelota al pie. Es complicado ponerse a correr en la altura. Somos un equipo con jerarquía, con jugadores de talento que saben ser eficaces”.



Además, “Hay que estar claros, juntos y cumpliendo los movimientos que tiene el ‘profe’ (Almirón) para romper cualquier defensa y conseguir los resultados que queremos”.



Finalmente, habló sobre la rotación y las posibilidades para volver a actuar con los verdolagas. “La competencia ayuda a que pueda tener la oportunidad, espero que en esta seguidilla de partidos pueda jugar”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín