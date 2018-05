‘Si queremos avanzar, hay que dejar la serie abierta afuera‘: Caicedo

Arrancó una nueva semana de trabajo en Independiente Medellín, donde el descanso y un óptimo planteamiento, dejará al equipo del pueblo más cerca de su objetivo. Previo al partido contra Deportes Tolima de este miércoles, el delantero Juan Fernando Caicedo habló sobre las ventajas que tiene el poderoso para poder sortear esta semifinal y llegar a la gran final de la Liga I-2018.



“Hemos venido sumando buenos números en la parte ofensiva, estamos por una buena senda. También en la parte defensiva hemos sumado cosas y estamos llegando a la semifinal de la mejor manera para afrontar estos partidos”, remarcó Caicedo.



Sobre las claves para ese gran poder ofensivo, el ariete señaló que “recuperamos más cerca del arco rival, ha sido un factor importante para poder marcar más goles, eso nos ha dado un plus para seguir adelante. Sabemos que Tolima es un equipo difícil, que siempre está peleando”.



En cuanto al estado del grupo, Caicedo comentó que “está concentrado y optimista para dar ese gran paso a la final. Por ahora pensamos en los dos partidos que tenemos por delante, ir a Ibagué no es fácil, ellos son muy fuertes por las bandas, van al choque, al contragolpe, debemos ir a buscar un buen resultado y contrarrestar las fortalezas que ellos tengan. Si queremos avanzar, debemos dejar la serie abierta en Ibagué”.



Hablando un poco del juego del rival, Juan Fernando indicó que “nosotros nos debemos preocupar por lo que hagamos, tener la pelota, tratar de no desesperarnos y la que nos trate de quedar meterla para nosotros hacernos más fuertes en el partido de vuelta. Es un equipo muy fuerte, muy rápido. Su defensa es muy buena. Hacen un gran juego de contragolpe y nosotros debemos estar concentrados para evitar sufrir”.



“A nosotros nos gusta tener la pelota, a ellos la velocidad, el contragolpe. No podemos perder la posesión, porque ellos cuentan con jugadores de muy buen pie que nos pondrían a sufrir”, agregó.



De superar esta fase, Caicedo proyectó un poco la gran final, donde le encantaría enfrentarse a Nacional en una final antioqueña, según el jugador “quedaría bien”. No obstante, expresó que “los partidos hay que ganarlos. Primero debemos afrontar la semifinal y después el rival que sea. Para ser campeón hay que ganarles a todos”.



Hablando de Alberto Gamero, técnico pijao, Caicedo declaró que “es un excelente técnico, día a día lo ha venido demostrando, es muy inteligente a la hora de hacer los cambios, de parar sus equipos. Es un entrenador que cada equipo que toma lo hace más fuerte, Tolima es el gran ejemplo”.



Finalmente, el ‘9’ rojo espera tranquilo el momento para volver a jugar desde el inicio. “Así es el fútbol, debo estar tranquilo y en el momento que me toque, dar al máximo. Sabemos lo que tenemos, la experiencia del equipo y eso nos da mucha fuerza y tranquilidad para lo que viene”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín