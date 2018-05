Zúñiga: así fue el esperado regreso a Nacional tras 10 años ausente

El reencuentro es ese fruto que integra ese sabor que inspiran recuerdos, imágenes y momentos gloriosos. En Atlético Nacional, ese gusto no es ajeno, menos en un club que ha sabido mantenerse a la vanguardia en el fútbol colombiano y mundial. Cada vez que vuelven esos hijos pródigos, la calidad, el buen juego y la madurez de las mil batallas, ayudan a la construcción de un equipo que sigue buscando la excelencia.



En el 2018 le llegó el turno a Camilo Zúñiga, pasó una década donde ‘Chontico’ deslumbró con sus gambetas, goles y asistencias el fútbol internacional. Luego de vivir la ‘cresta de la ola’ en Italia y con la Selección Colombia, a Zúñiga, una lesión de rodilla le obligó a dar un alto en el camino y comenzar a trabajar desde cero. A sus 32 años y con el recuerdo de aquellas

Llegó la fecha 18 del campeonato colombiano, Camilo, con dos semanas trabajando a la par del equipo, volvió a ser convocado para el primer equipo, una significativa victoria, no solo era el regreso más deseado en el plantel. El nacido en Chigorodó volvía a sentir esas ‘cosquillitas’ de estar en una concentración, de hacer el calentamiento previo, de arrancar contra La Equidad como en aquel 2007, cuando se disparó su carrera, todo era un buen augurio. Pero el resultado no fue el mejor y Jorge Almirón no pudo incorporarlo en el esquema en aquella fría noche capitalina.



Pero eso no desanimó a Zúñiga, trabajó más fuerte y sabía que en tres días había una nueva oportunidad de hacer lo que más le gusta. El destino quiso que Palmaseca, una cancha en la que estuvo con la Selección Colombia en la inauguración por allá en el 2009, lo viera ‘debutar’ de nuevo en el profesionalismo.



Salió la nómina, la noticia era el regreso de Zúñiga. Mientras tanto, Camilo en el túnel ansioso de estar de vuelta. Con su número 18, sus crespos, la alegría y las ganas de lucirse, saltó a la cancha del ‘coloso de Rozo’.



Comenzó el partido, corrían los minutos, Zúñiga pedía la pelota, en el esquema estaba como volante interno, un puesto que conocía, a su vez y por casualidad, era el socio de Aldo Leao, como en ese 2007, cuando Nacional tuvo un año de hegemonía en Colombia firmada con un bicampeonato.



Pero este partido habían muchas cosas de por medio, eso se lo hizo saber Abel Aguilar, excompañero de Selección, quien tras un abrazo fraterno en la previa, le dio la “bienvenida” a su casa con una patada en la que “probó finura”. Pero Camilo se levantó, pedía la pelota, encaraba, remataba e inquietaba el arco de Camilo Vargas. Sabía que era el momento de disfrutar.



Fueron poco más de 62 minutos, los que Zúñiga estuvo en el campo, tiempo en el que volvió a mostrar su calidad, esa que es inoxidable, que se va aceitando sobre la marcha y de paso le devolvió la confianza al técnico, demostrándole que puede darle una mano al equipo de sus amores, que llegó para terminar de brillar en el olimpo verdolaga.

La espera será larga para él, el próximo domingo, el Atanasio vestido de verde, seguramente colmado, esperará por ver a su hijo pródigo. Ese que supieron esperar y al que esperan que pueda seguir escribiendo con gambetas y goles más páginas gloriosas de un libro de 71 años llamado Atlético Nacional.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín