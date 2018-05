'Mi ciclo en América terminó, no quiero seguir en el equipo': Angulo

En una entrevista realizada por 'El SuperCombo del Deporte' y FUTBOLRED, Juan Camilo Angulo dijo tajantemente que se quiere ir del América de Cali para el siguiente semestre y que está abierto a escuchar ofertas para continuar su carrera futbolística en otro club.

“Hasta este momento no he recibido oferta de ningún equipo en Colombia, para ir a jugar en Millonarios, Junior, Nacional O Cali”, inició diciendo Juan Camilo Ángulo, jugador escarlata.



Además, expresó que se ha sentado a dialogar con el máximo accionista del América, Tulio Gómez, sobre su situación en el conjunto rojo de Cali, “he dialogado con 'Don Tulio' pero no de mi continuidad en América, Yo tengo contrato con el equipo hasta diciembre de este año”.



“Creo que mi ciclo en América ya terminó, no quiero seguir en el equipo, la institución está viviendo tiempos muy complicados, este semestre fue muy duro para todos. Se dijeron muchas cosas que pasaron adentro y eso perjudicó el nivel del equipo”, dijo Ángulo sobre su continuidad en los diablos rojos.



También fue indagado sobre si en alguna ocasión mencionó que nunca jugaría en el Deportivo Cali, expresó, “eso es mentira, yo nunca he dicho, es más nunca manifestará que no jugaría en tal o cual equipo”, concluyó Juan Camilo Ángulo a Futbolred y el 'SuperCombo del Deporte'.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter: @BernardiFutbol