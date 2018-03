'Al hincha solo debo pedirle disculpas por el difícil momento, no tengo más palabras': Da Silva

América de Cali no levanta cabeza y cayó derrotado por 3-0 en su visita a Bogotá frente a Independiente Santa Fe por el partido aplazado de la fecha 3 en la Liga I-2018. Jorge Da Silva se vio preocupado por la actuación y el presente de su equipo.

"Lógicamente que sufrimos el partido, estuvimos muy lejos por errores que cometimos infantiles y así es muy difícil", comenzó manifestando el técnico rojo.



'Polilla' habló de la actuación de su equipo en el partido que los escarlatas no tuvieron una buena presentación y fueron derrotados por los cardenales, expresó, "jugamos muy mal y debemos seguir tratando de mejorar, en el segundo tiempo mejoramos algo pero no estábamos finos, vi al equipo sin respuesta".



"Estamos atravesando un momento difícil, con jugadores que han bajado mucho la producción", dijo al referirse a la actualidad futbolististica de los integrantes en la nómina escarlata.



En los últimos días se ha estado hablando de que los jugadores del conjunto rojo de Cali han estado con problemas en la interna del equipo, a lo que el charrúa manifestó, "yo descarto algún problema interno, acá el problema es de nivel futbolístico y debemos superarlo".



"No hemos estado a la altura de estos partidos, si queremos ganarle a uno de los grandes nos toca mejorar mucho", expresó su preocupación tras no poder tener una buena presentación con los equipos grandes del país, ya que ha caído vapuleado por Nacional, Millonarios y, ahora, por Santa Fe. Entre los tres equipos le hicieron 8 anotaciones y solo lograron convertir en una oportunidad.



Al técnico rojo se le indagó si confiaba completamente en los jugadores del equipo rojo, a lo que expresó, "yo jamás voy a dudar de los jugadores, ellos están comprometidos, acá los responsables somos nosotros".



"Al hincha solo debo pedirle disculpas por este difícil momento, no tengo más palabras”, terminó diciendo el técnico uruguayo.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali.

Twitter: @BernardiFutbol