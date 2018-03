‘No fue un partido brillante, pero el equipo fue efectivo’: Jorge Almirón

Buen fútbol y un estilo de juego acoplado en el plantel, las cartas del equipo verdolaga que ya alcanzó la cima parcial, en la Liga I, y en la Copa Libertadores comanda su zona. Luego de imponerse al Deportivo Pasto, el técnico argentino Jorge Almirón destacó el nivel de los jugadores que no tenían muchos minutos y que conquistaron la victoria contra los volcánicos.

“Quedo contento con el resultado, quedamos punteros del campeonato, enfrentamos a un equipo difícil que estuvo atrás y con el resultado en contra propusieron más. Generamos buenas situaciones, teníamos la ventaja y no nos llegaron. Hay cosas por mejorar, siempre quiero más”, comentó Almirón.



Sobre la permanencia en el arco de Fernando Monetti en lugar de Christian Vargas, el DT lo simplificó en que “siempre hay que elegir y esta vez fue Monetti, Christian Vargas está muy bien, luego tendrá la oportunidad que pueda estar, entiende el momento y sabe que el puesto de arquero se necesita continuidad. No hay mucho que explicar”.



En cuanto al nivel de los suyos mostrado en la noche del sábado, destacó que “en general no fue un partido brillante. pero el equipo fue efectivo, lo ganó bien, manejó bien la pelota. Si había un gol más era justo también, lo generamos pero no pudimos concretarlo. Quiero que todos estén en un buen ritmo de juego, por eso tomé la decisión de hacer muchos cambios, uno siempre pretende más. Vienen muchos partidos, viajes y necesito que el equipo esté en buen nivel”.



Y agregó: “Hay momentos de buen juego, también hay un rival que cuenta, que trabaja bien el partido. Cambiar gran parte del equipo de un compromiso al otro no es fácil, pero lo hicieron bien. Vamos primeros, el proceso va bien, siempre es bueno ganar y seguir mejorando. El camino es muy largo, tenemos muchos partidos por delante, no hay rival fácil acá”.



Hablando de la idea de juego que vino a impulsar desde su llegada, Almirón aclaró que “la trabajamos con todos, yo tengo un plantel que motive a que compitan entre ellos. Ganamos con un equipo nuevo. Aldo (Leao) no me sorprende, yo lo tengo todos los días. La llegada al gol es importante, hizo una función completa, no sólo en generar juego sino en sacarlo, se nota la experiencia que tiene”.



Sobre la ubicación de Daniel Bocanegra como volante en vez de lateral, Almirón dijo que “Daniel es muy inteligente, entiende todas las posiciones. Diego (Arias) hace mucho no juega y también es bueno que tenga rodaje. Para mí Bocanegra hizo un partido correcto, tiene características que le ayudan al equipo”.



Finalmente, destacó el trabajo en la etapa complementaria donde fue más incisivo. “El segundo tiempo arrancamos mejor, apretamos más adelante. El rival arriesga y deja espacios, (Andrés) Rentería tuvo un mano a mano, tuvimos muchas situaciones de gol, eso genera los espacios que el rival te deja cuando te sale a presionar. Hacer dos goles no es fácil cuando un equipo viene a defenderse bien”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín