‘El plantel compite de manera muy sana, es muy rico’: Jorge Almirón

En su visita al Deportivo Cali, Jorge Almirón conquistó la primera victoria (0-2) para Atlético Nacional en nueve partidos por Liga enfrentando a los azucareros en Palmaseca. Los verdolagas aseguraron el primer lugar del campeonato y ahora les queda el partido frente a Leones para terminar con un buen caudal de puntos pensando en la tabla de la reclasificación.



Al final del partido, el técnico Jorge Almirón destacó las bondades de su equipo frente a uno de los mejores locales del campeonato. “Al frente tuvimos un rival muy fuerte, Nacional no había ganado en esta cancha. Me voy conforme por eso. Obviamente con el hombre de más, hubiéramos podido resolverlo antes, pero pienso que con el segundo gol, consolidamos un buen manejo de la pelota”.



En cuanto al juego, el DT respondió que “hicimos un gran esfuerzo porque ellos nunca se entregaron, por momentos fuimos un poquito imprecisos para manejar la pelota, pero en general fue un gran partido del equipo, fue un muy buen rendimiento de todos, sumar 38 puntos no es fácil en un torneo tan duro y ahora hay que prepararnos para lo que se viene”.



Sobre uno de sus axiomas en su estilo de juego, Almirón explicó que “la tenencia del balón es una de las características del equipo, de lo que trabajamos e intentamos hacer en los partidos. El rival no nos fue a presionar tan arriba y pudimos manejar la pelota, aprovechar los espacios, con el gol y la expulsión, eso lo aprovechamos, pusimos a correr al rival con la necesidad, por ahí nos faltó ser más precisos. Con el segundo gol, el equipo se tranquilizó y manejó muy bien los últimos minutos del partido”.



El llevarse esos tres puntos de Palmaseca no fue mera casualidad, aunque el argentino no describió algo específico que cualquier otro encuentro que preparan. “No hubo un plan específico, sabíamos de la necesidad del rival y las ganas nuestras por ganar aquí, eso nos llevó a jugar un partido muy serio donde mostramos nuestras características. Ellos prácticamente no tuvieron opciones, pero eso es virtud nuestra. Hicimos un partido correcto, ganamos que era lo importante”.



Volviendo al tema de la rotación, Almirón fue concreto en su respuesta. “Lo que intento con el equipo es respetar una manera de jugar, lo que entrenamos se trata de repetirlo en el partido. Tratamos de darle rodaje al grupo, hay unos que han tenido mucho desgaste, les dimos descanso, hay unos que repitieron también. El plantel compite de manera muy sana, es muy rico y cuando tiene la posibilidad de mostrarse, más allá que sea un partido importante u otro lo hacen los jugadores. Quedó demostrado que tenemos un plantel competitivo”.



Finalmente, para el estratega ya su mente está puesta en Leones, un rival que enfrentaron en pretemporada y con el que terminarán la semana de sus 71 años. “Vamos a descansar, competir muy bien el próximo domingo donde celebraremos los 71 años de vida del club. Sé que el horario es duro, pero como equipo grande pienso que nos van a acompañar. Tenemos dos compromisos muy importantes: pelear la Liga y terminar bien la primera fase en la Copa Libertadores”, concluyó.