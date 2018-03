'El empate fue lo más justo para ambos': Almirón tras el partido con Bucaramanga

Atlético Nacional logró su segundo empate en Liga contra un Bucaramanga que mostró buen fútbol e intensidad. El técnico argentino Jorge Almirón se mostró satisfecho por el resultado y lo sorprendió como le planteó el partido su colega y coterráneo Diego Cagna.

“La idea era ganar el partido y mantener la punta del campeonato. Al frente tuvimos a un gran equipo que hizo un muy buen partido y no nos dio ventaja. En el segundo tiempo perdimos frescura, ellos nos desgastaron y la ventaja que tuvimos en el primer tiempo con los laterales no la pudimos mantener, en el desarrollo del partido todo se fue emparejando. Al final, el empate fue el resultado más justo para ambos”, expresó Almirón quien completa su cuarto partido consecutivo con el arco en cero.



En cuanto al trámite del partido, el exLanús sostuvo que “en el primer tiempo tuvimos cierta ventaja con los laterales, no pudimos sacar ventaja para progresar. El rival también juega y aprovecharon su localía, cuenta con buenos jugadores. Los dos equipos jugaron a atacar y por eso digo que el empate fue merecido. Queríamos ganar para sacar ventaja, no se pudo y ahora tenemos que jugar de vuelta contra Envigado. La idea es seguir siendo consistentes y ganar los partidos”.



Sobre la intensidad del encuentro, declaró que “iniciamos bien el partido, no logramos sacar el buen momento que tuvimos. En el segundo tiempo quedamos cansados y nos obligaron a retroceder, nos llegaron un par de veces. Luego hicimos los cambios para emparejar el partido, hemos tenido mucho desgaste en los partidos”.



Además, “en el primer tiempo tuvimos salidas por las bandas, al no tener extremos, teníamos espacios. El desgaste que tuvimos en el primer tiempo no lo aprovechamos y al final terminamos defendiendo un punto. La paridad fue lo más justo”, explicó.



Finalmente, valoró el rendimiento de sus jugadores y aclaró la manera de cómo viene rotando su nómina pensando en la doble competencia del semestre. Además mencionó a la sociedad Gonzalo Castellani y Macnelly Torres, como una pareja que ”se va conociendo y cada vez van encontrando los movimientos”.



“Yo los vengo rotando para que todos tengan participación. En abril tenemos muchos partidos exigentes, la idea es que todos tengan ritmo de juego, por eso es que todos están participando. Espero que el domingo hagamos un buen partido nuevamente. Envigado sorprendió y lo ganaron bien, es un equipo dinámico, joven que nos exigirá mucho. Nosotros vamos a descansar y prepararnos bien”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín