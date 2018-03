‘En funcionamiento y juego, fue lo mejor que le he visto al equipo ‘: Jorge Almirón

Atlético Nacional sumó su tercer empate en la Liga I-2018. Tras irse en ventaja en el marcador, Envigado logró la paridad mandando para Medellín a un verde que le tocó conformarse con sumar un punto en la tabla.

“Salí con bronca por cómo se dio el resultado del partido, creo que fue de lo mejor que hemos hecho de principio a fin. Se nos van dos puntos importantes, el equipo hizo méritos para llevarse el partido y tuvimos dos jugadas que desde afuera uno no tiene la posibilidad de analizar”, expresó Jorge Almirón en rueda de prensa.



Sobre el funcionamiento de su equipo, al argentino le gustó y además no tuvo que reclamarle nada a sus dirigidos. “El rival hizo méritos para empatar, lamentablemente la última jugada era evitable, durante todo el partido supimos controlarlos, tuvimos varias ocasiones de gol. Son detalles que nos tiene que servir para mejorar, tenía la sensación que éramos muy superior al rival”, acotó.



Uno de los puntos altos en el verde paisa fue Marcelo Delgado, el lateral fue cambiado sobre el final del primer tiempo y en su lugar ingresó Helibelton Palacios, ante ese movimiento, Almirón explicó que “Marcelo (Delgado) tuvo molestias al comienzo pero logró meterse en el partido, además de tener tarjeta amarilla lo condicionaba. Por eso tomo la decisión de meter a Helibelton (Palacios)”.



Analizando otros jugadores, el estratega verdolaga describió que “más allá del gol, Gustavo (Torres) hizo un gran partido. Helibelton hizo un buen partido, cumplió en lo que queríamos. El análisis se vuelve triste por el resultado, pero estas cosas las tiene el fútbol. En un momento de desesperación del rival ellos lograron empatar, son cosas que pasan”.



Además, “Daniel (Bocanegra) jugando en su puesto natural hizo un buen partido, contra América jugó de volante y también lo hizo bien, Raúl (Loaiza) fue de lo mejor que tuvimos. Lo importante es poder tener jugadores que sepan estar en cualquier posición, vamos rotando jugadores pensando en la seguidilla de partidos que tenemos, ahora jugamos el miércoles, el domingo en Tunja, el jueves en Bolivia y el domingo el clásico”, sustentó.



“No nos llevamos el triunfo, pero en funcionamiento y juego fue lo mejor que le he visto al equipo, ese es el camino que queremos. Sabemos que los rivales se juegan un partido especial contra Nacional, yo nunca los subestimo, Huila es un equipo muy difícil con buen manejo de pelota quieta, debemos tomar nuestros recaudos y seguir sumando. No creo que hayan influido los cambios, nosotros tratamos de cerrar el partido y hay jugadas que te pueden sorprender”, remató Almirón.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín