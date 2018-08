‘Benefician a Millonarios, ¿dije algo que no es verdad?’: Almirón

Atlético Nacional llegó este viernes proveniente de Argentina, después de perder su partido (2-0 con Atlético Tucumán) por Copa Libertadores y desde ya se prepara para jugar contra Millonarios en el Atanasio Girardot, este domingo a las 7:30 p.m. por la cuarta fecha de la Liga II-2018. Y tras aterrizar en la capital antioqueña, el técnico Jorge Almirón habló de la suspensión de dos fechas impuesta por la Dimayor.



“Me resulta muy raro, porque hace rato están en democracia y eso es libertad de expresión. Me parece algo obsoleto, porque yo me pude haber callado y evitado todo esto”, comentó sobre lo sucedido.



El argentino argumentó sus dichos y redobló la apuesta al indicar que benefician a Millonarios. “Me pareció que era algo que servía para sumar, porque no nos pasa a nosotros solamente. Desde mi lado, lo veo como una defensa a mi equipo que me paga. Nosotros estamos llegando por la tarde, tras salir a las 3:30 a.m. de ayer y jugamos el domingo un clásico. De esta manera no se cuida al espectáculo, ni a los jugadores, no me parece a correcto. Así que dije que están beneficiando a Millonarios, ¿dije algo que no es verdad?”, comentó.



Incluso, Almirón aseguró que con la sanción “me están sacando de lado porque se vienen dos clásicos, contra Millonarios y luego contra América, así que no me van a dirigir. Me da mucha vergüenza por el club, por la gente, pero había que hacer algo, porque están sometidos: los medios de Bogotá son los fuertes, someten al club, a la ciudad. Es una incomodidad para los clubes grandes de la capital que Nacional gane los títulos, la Copa Libertadores, eso duele”.





Simón Gómez Córdoba

Corresponsal de Futbolred

Medellín