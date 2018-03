'No sufrí este partido, en muchos nos va a tocar así': Almirón

Tras la victoria por 1-0 de Atlético Nacional sobre Jaguares en la fecha siete de la Liga I-2018, Jorge Almirón se mostró tranquilo con el rendimiento del equipo, que no concretó todas las opciones que generó.

“Fueron 90 minutos donde tuvimos el dominio del juego, no recuerdo que nos hayan llegado al arco con riesgo. Nosotros arriesgamos porque el rival se nos metió atrás, te cede la iniciativa y luego juega al contragolpe. No tuvimos mucho peligro, salvo una jugada en el primer tiempo. Es difícil jugar en espacio reducido, hay que tener paciencia. Con todo y el poco espacio logramos tener llegadas al arco rival, el gol fue así, luego tuvimos dos opciones más de (Andrés) Rentería”, resaltó Almirón.



Sobre las opciones generadas de gol, en las que solo anotaron una, señaló que “no es fácil generar situaciones de gol, pero llegar con tanta claridad tiene un gran mérito del equipo y yo me enfoco en eso. De locales propusimos y teníamos que ganar, si ganábamos 3-0 no hubiese sorprendido a nadie”.



Para Almirón, los verdes se van tranquilos del Atanasio con tres puntos más que lo ubican compartiendo el liderato con Once Caldas.



“Cuando estaban en desventaja ellos salieron a apretarnos. Nosotros desde el inicio asumimos el riesgo y conseguimos el resultado”, expresó.



En cuanto a la dificultad que le planteó el rival, el exLanús sostuvo que “cuando tienes pocos espacios, hay que ser muy precisos para llegar al área rival. No solo fue el cambio con (Reinaldo) Lenis, (Steven) Lucumí generó jugadas de riesgos. No sufrí este partido, en muchos partidos nos va a tocar así. Nosotros tenemos que resolverlo”.



La tranquilidad para buscar un resultado no se puede confundir con displicencia, sobre ese trabajo método que tuvo su grupo para generar los espacios en el arco rival, Almirón dijo que “cuando no hay muchos espacios no se puede chocar, hay que buscar el mejor pase y el equipo entendió el mensaje. Posiblemente el miércoles sea algo similar. Más allá de todo conseguimos situaciones claras, quedo conforme con la actitud del grupo. Hay jugadores que está pasando un buen nivel y también hay buena competencia”.



Además, tuvo espacio para referirse de Delfín, rival de la otra semana en Copa Libertadores y que posiblemente llegue a Medellín con un esquema similar. “Según los partidos que se puedan presentar, debemos estar preparados, con paciencia y la capacidad para descifrarlo. Delfín antes de jugar contra nosotros juegan contra un grande de Ecuador como Barcelona, si vieron el partido de hoy, quizás puedan plantearlo así, pero eso es problema de ellos”, señaló.



Finalmente, felicitó al plantel y destacó que “lo más difícil es enseñar a los jugadores a tomar decisiones. Ellos quieren que el equipo juegue bien, buscando un compañero, no son egoístas. Hay cosas muy buenas para rescatar y seguir mejorando, no fue un partido fácil y es muy bueno estar arriba en la tabla. A veces hay ansiedad, pero también debemos tener paciencia para sacarlo adelante”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín