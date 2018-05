‘Debemos mostrar otra cara en casa, con nuestra gente’: Jorge Almirón

La falta de definición y una desconcentración en el medio campo le costó al equipo verdolaga el primer partido de los cuartos de final en la Liga I-2018. Al final del encuentro, el técnico Jorge Almirón señaló los errores, las virtudes del conjunto antioqueño y como revertir este resultado en el Atanasio.

“Si bien el equipo no especuló, salió a buscar el partido. En el primer tiempo nos faltó precisión, porque tuvimos llegadas con bastante peligro. Luego cuando ellos hicieron el gol se metieron atrás, pero eso fue en los últimos minutos”, remarcó Almirón.



En cuanto al funcionamiento del juego, Almirón precisó que “fue un partido muy parejo, ellos no tuvieron muchas opciones de gol, salvo una esporádica en la que marcaron y luego se dedicaron a cuidar el resultado. Intentamos jugar, ser prolijos con la pelota, con poco espacio fue difícil, faltó ser más precisos”.



Nacional en series decisivas de torneos cortos, nunca le pudo ganar ni anotarle al Cali como visitante en Palmaseca, un dato que el DT argentino le da valor, pero no lo denota como una sentencia.



“Las estadísticas son importantes, pero estos partidos especiales se juegan diferente. Nosotros tenemos jugadores con experiencia, hay que ver como ellos manejan el resultado a favor, tratarán de buscar el contragolpe, pero no va a ser diferente a los encuentros que tenemos en casa. Somos fuertes en nuestra casa, contamos con el apoyo de nuestra gente y pienso que será un partido diferente, le tengo mucha fe al equipo, necesitamos más de un gol y es el momento de hacerlo”, declaró.



Además, para el estratega, estos duelos “son partidos finales, tuvimos situaciones pero no concretamos. Cuando llegamos a la línea final son decisiones que se toman. Creamos muchas aproximaciones, contra un equipo que se cierra bien. En el segundo tiempo abusamos mucho por el medio, perdimos mucho las pelotas. Chocamos contra una pared y nos faltó profundidad, luego por tratar de empatar no fuimos claros. La diferencia fue que ellos hicieron el gol, nosotros creamos opciones y no la metimos”, sustentó.



Finalmente, el argentino espera poder revertir la serie y avanzar de fase. “No estoy conforme, perdimos el partido. En los últimos metros no pudimos definir, el equipo trata de jugar bien, intentamos, no fuimos precisos. Tratamos de jugar de la misma manera, no jugar a los pelotazos, no estoy contento y tenemos que mostrar otra cara en casa”.