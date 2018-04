‘Las muestras de cariño me generan compromiso’: Jorge Almirón

Atlético Nacional va madurando una idea de juego con buenos resultados, sobrándole cinco partidos en Liga ya está clasificado a los cuartos de final y de conseguir un par de resultados positivos de los tres encuentros que le restan en la fase de grupos de la Copa Libertadores asegura su lugar en octavos de final. Un par de objetivos primarios a los que Jorge Almirón y su cuerpo técnico le apuntaron en los primeros días de enero.

En una charla larga y tendida en el programa ‘La Tertulia’, de ‘Nacional es Pasión’, el argentino habló de su vida en Medellín, los aspectos del equipo que le convencieron para aceptar el desafío de dirigir en el fútbol colombiano y como se ha encontrado con un plantel que paso a paso va edificando su prestigio.



De entrada el timonel manifestó su alegría de vivir en Medellín. “Es una de las ciudades que más me ha gustado para vivir, mi familia está muy contenta aquí. Es muy diversa”, además le llamó la atención de cómo se vive con tanta pasión el fútbol en la ciudad, “cuando llegué me sorprendió que Nacional fuera un equipo con tanta prensa y con millones de seguidores. La trascendencia y la grandeza es lo que más me sorprendió”, resaltó.



Entrando en detalle sobre las cosas que más le han gustado en su día a día, el DT destacó la sede deportiva de Guarne. “El centro de entrenamientos fue de la mano con los logros deportivos, me sorprendió esa infraestructura que tiene. Me imagino que deben tener muchos proyectos por delante, las canchas son muy buenas para entrenar. Hay muy buenos jugadores en inferiores, tenemos vistos algunos en la Sub-20 y en la Sub-17 y seguramente les va tocar jugar”.



En cuanto a la Copa Libertadores, un torneo en el que estuvo muy cerca de festejar con su anterior club Lanús, para Almirón, más allá de una revancha, le obsesiona tener la oportunidad de competir y sentir cada partido de ese certamen.



“Como entrenador uno siempre llega de cero, por ahí te traen por el prestigio que uno ha ganado en la Copa Libertadores, pero uno llega a trabajar una idea de juego, convivir con los jugadores, mostrar rendimientos. No se puede asegurar nunca resultados, estoy muy motivado, sé del potencial que tenemos y que podemos seguir creciendo, esperemos estar a la altura de lo que es este club. Hace muy poco Nacional la ganó, es un privilegio y una motivación muy grande trabajar para buscar ese objetivo”, acotó.



Por otro lado, habló del calendario y aquel duelo de la fecha 16 contra Junior en Barranquilla, que quedó reprogramado en una fecha incómoda para ambos equipos. “No me había tocado vivir una situación así, es una lástima porque sería más fácil programar mejor esta clase de partidos. En estos últimos tiempos, Nacional y Junior se ha vuelto un clásico, con respeto a la gente que va al estadio, se podría hacer un mejor espectáculo”, sustentó.



Sobre el trabajo diario que tiene con sus jugadores, unos con mucho palmarés en sus carreras, para Jorge Almirón, “el prestigio hay que defenderlo todos los días, lo que se ganó ya pasó, por eso hay que entrenarse bien todos los días, dar el mayor esfuerzo siempre. Estamos representando muchos sentimientos de la gente y debemos ser responsables. Las muestras de cariño me generan compromiso, uno no le puede fallar a la gente”, explicó.



Además, tuvo tiempo para referirse del pasado clásico antioqueño, donde Nacional mostró jerarquía y buen fútbol para derrotar a un Medellín que venía en un gran momento. “Tenemos un equipo con jugadores de mucha experiencia, ellos saben jugar este tipo de partidos, ya jugaron muchos clásicos, saben lo que representa para ellos y para la gente. El equipo salió a jugarlo como lo sintió. El rival estuvo a la altura, jugó muy bien. Luego uno analiza el partido y disfruta mucho que ambas hinchadas hayan compartido en las tribunas, ver eso sorprende”, resaltó.



Una de las consecuencias después de disputar ese encuentro, fue su expulsión y sanción de dos fechas por fuera de la ‘raya’, algo que le permitió vivir el partido frente a Rionegro Águilas desde la tribuna sin poder impartir órdenes.



“Es diferente, hacía mucho que no vivía esa experiencia. Uno está enfocado en lo que pasa en la cancha tan pronto entro al banco de suplentes. Al estar en la platea se encuentra con más detalles pero se aleja de lo que ocurre en el juego. Además, te das cuenta lo que siente la gente al equipo. Conocí las gradas, el acceso al palco. Uno realmente está expulsado, toda las decisiones la tomaron los auxiliares, hubo detalles que cambiaron en el juego”, sustentó.



Lo que permitió emitir un concepto de su equipo que superó por la mínima diferencia a los ‘dorados’. “Los tuvimos bien controlados, ellos defendieron cerca de su arco, intentando salir de contragolpe, no tuvimos mucho riesgo. Cuando salieron a atacar, el partido se estaba dilatando. Hicimos un buen juego, pero creo que el equipo puede dar más y hacer vibrar a la gente”, remarcó.



Así es profe, siempre con un gran ánimo por defender estos colores 🇳🇬💚 #VamosVerdolaga pic.twitter.com/lfKNAfHqau — Atlético Nacional (@nacionaloficial) 14 de abril de 2018

Otro de los detalles que expuso en esta charla fue el trato que tiene con sus dirigidos y como ese conocimiento que data desde su época como jugador, hace que se mantenga una alta exigencia.



“Cuando uno está al frente del equipo conoce la personalidad de los jugadores, cuando ellos han ganado muchas cosas, no hace falta motivarlos. A mí me apasiona dirigir, fui jugador, fui hincha y siento con mucha pasión mi trabajo, trato de inculcarles eso, que aprovechen porque el tiempo pasa y hay que disfrutarlo”, comentó.



Además, develó el presente de Camilo Zúñiga, el único jugador del plantel que resta por debutar y que las múltiples lesiones lo han tenido en espera.



“Tengo muchas ganas de ver jugar a Camilo (Zúñiga) ojalá esté pronto, comenzó la quinta semana de recuperación de las seis que le dieron. La próxima semana ya estaría trabajando con el plantel. Ahora se siente muy bien y esperemos utilizarlo para las finales. Cuando veo videos de él, me emociono mucho”, explicó.



En cuanto al presente de Fernando Monetti, Diego Braghieri, Rafael Delgado y Gonzalo Castellani, Almirón describió que “Los argentinos que han llegado saben que vienen a trabajar, vinieron con sus familias, para nosotros es una gran proyección, queremos hacerlo seriamente, no se debe esperar menos que eso. El club tiene un gran prestigio. Se viene la parte importante de los campeonatos y debemos demostrarlo”.



Finalmente, el DT expresó la evolución en su modelo de juego “está muy impregnada, ha venido variando en los intérpretes. Tenemos jugadores que quieren hacer cosas importantes, se habla bastante de fútbol y es un gran avance”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín