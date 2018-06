‘Nacional tiene la experiencia para superar a Tolima’: Jorge Almirón

Atlético Nacional está listo para afrontar la primera final de la Liga I-2018, visitando este miércoles al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué. El entrenador Jorge Almirón habló con la prensa un día antes de disputar el primer partido en la disputa del título en Colombia.





Falta de gol. Las estadísticas son claras, pero estoy confiado de que el equipo ha llegado mucho y estamos generando situaciones de gol. Tenemos jugadores de mucha categoría y sé que van a aparecer en esta final.



Solidez defensiva con Castellani. Con Gonzalo nos ha ido bien, pero el equipo en sí tiene su trabajo y no me gusta hablar de cosas individuales, este es un equipo y trabaja en esa función. El esquema del equipo hace que todos participen y den lo mejor.



Quería final paisa. Quería una final en Medellín para no estar viajando y no exigirle tanto a los jugadores con viajes. Además era un clásico, pero Tolima ganó con justicia y será una final muy difícil.



Del rival. Tolima es uno de los equipos que enfrenté este año. Tolima tiene jugadores muy fuertes, nos conocemos bien entre rivales, así que esperamos ver los detalles que pueden ser importantes. Hay referencias sobre Villa, Albornoz, Orozco…nos conocemos, pero esto es una final. Será importante la jerarquía y la experiencia; seguramente querrán sacar una ventaja en casa.



Cambio en su filosofía. He mantenido la misma idea de juego desde que estaba en Argentina; son los jugadores los que someten al rival, pero nos ha tocado muy duro de local, porque se cierran. En esta final tenemos que cuidarnos de visitantes, pero tenemos equipo con experiencia, que saben jugar este tipo de partidos y hay que acomodarnos a lo que venga.



Convencer a la hinchada. No me he sentido incómodo en ningún momento. Sé al equipo que venía, la presión que hay, es un equipo obligado a ser protagonista y ganar títulos, así que sabía el desafío. Uno como entrenador se impone metas, se exige al máximo, creo que los resultados han sido buenos y no he sentido regionalismo.



Cambiará mucho de la primera fecha. Son parámetros los de la primera vez, pero esto es una final y cambian las condiciones. Tolima es un equipo muy físico, fue un partido duro, ellos deben tener buen recuerdo a pesar de que nosotros ganamos. Pero ambos equipos han evolucionado, llegan en gran momento, el técnico Gamero tiene mucha experiencia, así que es una buena final y no se puede mirar de reojo.



Cuál es el sentimiento de llegar a la final. A mí me genera emoción llegar a la final en mi primer campeonato; no es fácil estar acá, ahora queremos ganar el título, tenemos ese compromiso y es un desafío.



Pensaba en la final. Como entrenador uno vive el día a día. Si bien se planifica el semestre, pero entender y conocer lleva tiempo, así que íbamos partido a partido sin pensar en llegar tan lejos; ahora estamos acá y pensamos en ganarla. Nos queda planificar dos partidos con la ilusión, pero respetando al rival, pero estamos obligados a ganar.



Una final sin grandes significa bajo nivel. No creo, obviamente que hay equipos que sorprendieron ante equipos grandes, pero esos equipos tuvieron torneos internacionales sin mucho plantel; este formato le da oportunidades al octavo de ser campeón, no sé si justo o no, pero llegamos los equipos más regulares, así como Huila y Medellín. Son méritos propios para estar acá, no sé si el formato es justo, pero hay justicia en los finalistas.



Cómo controlar el ataque del Tolima. Tienen jugadores importantes, pero somos un equipo que defiende bien, recibimos pocos goles. Pero sabemos el potencial que hay en jugadores como Villa, que ya lo buscan desde el exterior.



Por estadísticas, llegamos los dos mejores. Ambos con un buen torneo, así que contrarrestar el potencial del Tolima, que tiene ímpetu de jugadores jóvenes, pero esa ansiedad podría jugar en contra. Nosotros tenemos experiencia. Dos equipos muy parejos y los detalles pueden ser determinantes.



Tenencia de pelota. Llegamos a esta instancia de una manera y no vamos a cambiar el estilo. Tomaremos recaudos, pero siempre intentando manejar el juego, ojalá estemos lúcidos para hacer un gran partido.