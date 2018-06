‘Nacional mostró jerarquía, las finales hay que ganarlas’: Almirón

Atlético Nacional demostró ser un equipo con mucho oficio y que sabe jugar finales. Este miércoles, el cuadro antioqueño derrotó 0-1 a Deportes Tolima, en el juego de ida de la final de la Liga I-2018, y sacó una clara ventaja de cara al duelo definitivo, el próximo sábado en el Atanasio Girardot.



El entrenador Jorge Almirón aseguró que sus muchachos hicieron un “gran partido” y que le gustó todo del duelo contra Tolima, porque “estuvimos a la altura de una final y tuvimos para liquidar ampliando la ventaja”.



“Las finales se ganan, hay momentos para jugar bien y otras para apretar. Estoy contento con el resultado, me voy conforme con el rendimiento del equipo, la serie está abierta, un gol no demarca nada y Tolima es un rival fuerte, pero tenemos que salir a ganar el sábado en Medellín, porque tenemos medio boleto al título”, afirmó el argentino, que está a 90 minutos de conseguir su primer gran logro en el fútbol colombiano.



Para Almirón, “el planteamiento fue bastante bueno. El rival tiene un gran potencial y de a poco te va metiendo, tienen jugadores muy rápidos, a nosotros nos tocó exigirnos. Nacional hizo un gran partido y es claro por el resultado, pero cumplimos todo lo planificado porque no les permitimos la tenencia de balón. Nacional mostró una gran jerarquía en el momento que más lo necesitaba”.



“La final va a ser en casa, pero tenemos que prepararnos bien para sellar el título. En este partido controlamos a los jugadores más importantes del rival, y esperamos hacerlo en la vuelta; hay que descansar ahora y saber que el próximo juego va a ser totalmente diferente”, finalizó Almirón.