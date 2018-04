‘Podemos dar la sorpresa y salir victoriosos’: ‘Pepe’ Mosquera

Durante el último tiempo Jonny ‘Pepe’ Mosquera no ha podido ser titular en el onceno rojo de Cali. No obstante, este fin de semana le vuelve a llegar su posibilidad y él espera poderla aprovechar de la mejor manera.

“Ahora que tengo la oportunidad de volver a jugar, no me voy a volver a dejar sacar del equipo inicialista, desafortunadamente la titular llega por la lesión de un compañero, pero debo saber aprovechar esa posibilidad”, comenzó manifestando el volante en cuanto a su opción de actuar este sábado contra Deportivo Cali en el clásico.



El centrocampista también se refirió al nuevo cuerpo técnico que arribó al América y que estarán encargados hasta el final de este semestre.

“Llegaron para dar una mano, vamos a cumplir con todas y cada una de las exigencias que nos pidan realizar en el transcurso de cada uno de los partidos”.



“En los partidos contra el Cali el año anterior no fue el mejor para nosotros, solo pudimos triunfar en un partido, en el resto de los juegos fuimos superados por el rival. El partido de este fin de semana es para enfrentar de manera diferente, además, ellos están jugando muy bien pero podemos dar la sorpresa y salir victoriosos”, concluyó Mosquera.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter: @BernardiFutbol