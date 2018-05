‘Sueño con una final desde que llegué a Medellín‘: Jesús David Murillo

El poderoso de la montaña continúa trabajando de cara al duelo del próximo miércoles contra Deportes Tolima en Ibagué. Partido de ida por la semifinal de la Liga I-2018. Uno de los que podrá reaparecer es Jesús David Murillo, el defensa cumplió su sanción por acumulación de tarjetas amarillas y está disponible si el técnico Ismael Rescalvo quiere contar con él.

Sobre esta llave, el defensa señaló que “es un bonito partido, sabemos que Tolima es un rival que siempre te exige, debemos trabajar bien en lo que queda de la semana para afrontar con toda este compromiso”.



Además, “sabemos que es un equipo que por las bandas son muy fuertes, nosotros debemos estar muy bien preparados y contrarrestar esos ataques”, acotó.



En cuanto a ese objetivo de disputar una estrella con el rojo antioqueño, Murillo expresó que “sueño con una final desde que llegué al Medellín, para eso estoy trabajando, estamos a dos pasitos de lograrlo. Tenemos que buscarlo”. Pese a que no se han jugado las semifinales, el hecho que pueda darse una final contra Nacional seduce al jugador. “A nosotros nos gustaría un clásico antioqueño en la final, será un gran partido y si se da por un título, mucho mejor”, remarcó.



Hablando de las irregularidades que ha presentado el equipo del pueblo en la zaga defensiva, Jesús David comentó que “no faltan los problemas, a veces por lesión o suspensión faltan compañeros, entonces tratamos de ayudarnos y dar lo mejor para el equipo”. Pensando en ese duelo en Ibagué, “sabemos que contra Junior tomamos precauciones y sacamos un resultado positivo allá, contra Tolima no será la excepción, no podemos dar ventajas, hay que proponer nuestro juego”, sostuvo.



Finalmente, se refirió a las fichas clave del ataque ‘pijao’: Sebastián Villa y Ángelo Rodríguez, “(Sebastián)Villa es un jugador que va muy bien por las bandas y que juega mejor con espacios, por eso debemos tenerlo cerca y no dejarlo voltear. Ángelo es un jugador difícil de marcar, es muy potente y por eso debemos estar muy concentrados para que no tenga oportunidades de marcar”.



Además, “estas son finales, no podemos regalar nada, esperamos que proponen y nosotros contrarrestar con nuestro juego”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín