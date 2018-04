A Jaguares le costó vencer a un labioroso Pasto: le ganó 0-1 en Nariño

Jaguares venció 0-1 en su visita al Departamental Libertad, de Nariño, en la fecha 12 de la Liga I-2018. Aunque los felinos tuvieron un jugador de más durante 57 minutos, fue hasta el final del encuentro que marcó el gol del triunfo.



La primera opción del partido fue para Elber Díaz, una de las apuesta de José Manuel Rodríguez para el ataque. El delantero estuvo mano a mano con Ernesto Hernández, pero su remate fue contenido por el experimentado arquero uruguayo. Posteriormente, la tuvo Juan José Mezú, pero este no le dio con dirección.



El chaparrón pasó y Pasto se adueñó del esférico. Una vez más la velocidad por los costados era el arma y Edinson Toloza intentó, como siempre, un remate de media distancia, pero Nelson Ramos la mandó sin problemas al tiro de esquina.



La más clara del primer tiempo la tuvo Darío Rodríguez. Luis Carlos Arias dio un gran centro desde la izquierda y el delantero bogotano la empalmó en el aire, pero el esférico salió muy por encima del travesaño.



El desequilibrio del partido llegó al minuto 33, cuando Jimmy Valoyes, siendo último defensa, le hizo zancadilla a Díaz y el juez central, Jorge Duarte, decretó falta y expulsión para el defensa de los volcánicos. Durante casi tres minutos los jugadores de Pasto protestaron la roja que ya era un hecho.



Con 10 hombres, los del Pasto hicieron pausado el juego y hasta el final de la primera parte se perdieron varios minutos por múltiples protestas al árbitro.



En la parte complementaria, la actitud de los dirigidos por Flabio Torres cambió y fueron más propositivos que su rival. De hecho, la primera acción llegó en los pies de Toloza, quien centró al área chica, pero que no encontró quien lo rematara.



Pasto seguía insistiendo en ataque y Jaguares le apostó al contragolpe con sus rápidos atacantes. Fue así como llegó una gran atajada de Ernesto Hernández tras un remate de Pablo Rojas.



Pero en la siguiente Jaguares no fallaría, Rojas inició un ataque por la derecha, se la cedió a Villota, quien llegaba por el centro sin marca y este dio un gran pase a Léiner Escalante, quien solo tuvo que definir. Al 42 del segundo tiempo, el jugador felino cerró el partido con un único gol.



Jaguares sumó una victoria importante en la Liga y ya llegó a 12 unidades, mientras que los volcánicos se quedaron en esa misma cantidad de unidades.