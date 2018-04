Jaguares se hace respetar y vence 1-0 a un deslucido Deportivo Cali

Jaguares es un equipo muy fuerte de local y eso lo pudo comprobar Deportivo Cali, que no pudo hacerle daño y sufrió una derrota 1-0 que aplazó su clasificación.

Jaguares jugó un primer tiempo de mucho control del balón pero poco peligro en el área rival. Al 22 se animó Roa pero estaba en fuera de lugar y al 44 Escorcia se lo perdió de cabeza.



Deportivo Cali se repitió en la fórmula del pase largo a Sambueza y fue Daniel Giraldo que se animó, con sendos remates desde fuera del área, a sorprender.



En el primer minuto del segundo tiempo, Escalante conectó el centro sin dejarla caer pero se le fue abierto por derecha el remate.



Al 51 fue anulada la jugada de gol de Ricardo Steer por aparente fuera de lugar muy protestado por los locales. Y tenían razón.



La primera pelota que tocó Benedetti, extrañamente suplente, fue una opción clara para el Cali, que tocó Delgado pero terminó en tiro de esquina. Se emocionó el visitante pero sin opciones reales de gol y el local se refugió para defender su ventaja.



Al 81 un centro de Escalante fue oportunamente interceptado por el arquero Mosquera, cuando acechaba Sand, otro suplente en Montería.



Con este resultado, Jaguares suma 24 puntos y no renuncia a la posibilidad de llegar a los 30 y dar el paso a cuartos de final, mientras el Cali se estaciona en 28 unidades y espera certificar en la siguiente jornada, contra Bucaramanga en Palmaseca.



Síntesis

Jaguares 1 - 0 Deportivo Cali



Jaguares: Wilder Mosquera (6); Juan Zuluaga (6), Ramón Córdoba (6), Leonardo Escorcia (6), Fabio Castillo (6); Pablo Rojas (7), Alexis Hinestroza (6), Juan Camilo Roa (7), Deinner Quiñonez (6), Juan Sebastián Villota (5), Ricardo Steer (7).

Cambios : Leiner Escalante (7) por Sebastián Villota (1'st), Juan José México por Ricardo Steer (28'st), Danilson por Deinner Quiñonez (38'st).a

DT. José Manuel Rodríguez (Col).



Deportivo Cali: Camilo Vargas (6); Didier Delgado (5), Ezequiel Palomeque (6), Néstor Moiraghi (6), Darwin Andrade (5); Daniel Giraldo (5), Abel Aguilar (5), Fabián Sambueza (5), Andrés Roa (5), Jhon Mosquera (5); Pablo Sabbag (5).

Cambios: Andrés Pérez (6) por Abel Aguilar (12’st), José Sand () por Pablo Sabbag (13’st). Nicolás Benedetti por Darwin Andrade (30’st).

D.T. Gerardo Pelusso (Uru).



Goles: Jaguares: Juan Camilo Roa (16'st)

Amonestados: Jaguares: Alexis Hinestroza (12’pt), Juan Camilo Roa (25’pt), Wilder Mosquera (42’st). Deportivo Cali: Darwin Andrade (16’pt), Fabián Sambueza (32’pt), Camilo Vargas (3’st), Didier Delgado (10’st), Andrés Pérez (45’+1’st).

Expulsados: No Hubo



Estadio: Jaraguay de Montería

Asistencia: 4.000 personas aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Ricardo García (San). (6)

Partido: Aceptable

Figura: Pablo Rojas (7).