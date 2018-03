'No somos el equipo que arrancó la pretemporada': Iván Vélez

Iván Vélez, jugador de América de Cali, habló sobre la actualidad que tiene el equipo, la cual no ha sido muy buena, pues vienen de recibir ocho goles en tres partidos y solamente anotar uno.

El jugador dio una autocrítica y afirmó que tendrán que corregir muchas cosas si quieren seguir en la pelea de la Liga, único torneo que les queda en el año junto con la Copa Colombia.



“Hemos dejado de hacer muchas cosas, no somos el equipo que arrancó la pretemporada. Tenemos que revisar e ir para adelante, no tenemos otra, estamos en América y aquí no se pueden dejar pasar esas cosas”, dijo.



También, referenció el mal partido que hizo el club escarlata contra Defensa y Justicia, en que fueron derrotados por 0-3, quedando eliminados de la Copa Suramericana.



“No estuvimos a la altura de esta camiseta, hemos sido una vergüenza contra Defensa y Justicia. No hemos jugado como América debe jugar este tipo de juegos”, comentó Vélez.



Finalmente, el futbolista escarlata se siente motivado para seguir ayudando al equipo para crecer y volver al buen juego que mostró el diablo al inicio de año.



“Más allá del dolor del hincha y del nuestro, tenemos que dar la cara y seguir jugando. Esto no para aquí, vamos a mejorar”, finalizó.