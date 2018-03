‘Nuestra única preocupación es seguir trabajando‘: Ismael Rescalvo

Medellín y Tolima empataron 2-2 este sábado y aunque el conjunto poderoso estuvo muy cerca de llevarse el triunfo, los pijaos consiguieron la anotación al final del encuentro y se quedaron con un valioso punto del Atanasio.

Errores puntuales y no poder cerrar el partido en el momento de crear más opciones ofensivas, los puntos negativos en un Medellín que pudo ganar y ponerse en la cima de la Liga. Tras el empate con el conjunto tolimense, Ismael Rescalvo habló del funcionamiento del equipo y lo que viene.



“Hay momentos en que se disfruta, otros no tanto. El rival hizo su partido y al final consiguió un resultado valioso. Quedo con rabia el no haber aguantado tres minutos para llevarnos el partido y quedar como líderes del campeonato”, remarcó.



Rescalvo valoró las capacidades de los dirigidos por Alberto Gamero: “Tuvimos en cuenta que el rival es uno de los más fuertes de la categoría, cada semana lo muestran en sus partidos. Ese control que tuvimos en el segundo tiempo, donde arranca el momento ofensivo del rival, no supimos compensarlo y al final se nos va el triunfo. Ellos nos desgastaron mucho con su juego por bandas. No logramos el objetivo y ahora debemos pensar en Santa Fe. Cada vez hay resultados que me sorprenden menos”, destacó.



Pensando en lo que viene contra Independiente Santa Fe el próximo martes, el entrenador ibérico sostuvo que “nuestra única preocupación es seguir trabajando. Todavía nos queda medio torneo por delante. En los partidos, el equipo ha respondido bien, debemos seguir mejorando, corregir y valorar nuestro trabajo. El rival también propone y nos la pone difícil. Sumamos un punto más, ahora debemos ir a Bogotá a recuperar los dos puntos que perdimos”.



Finalmente, valoró el trabajo ofensivo del Deportes Tolima y como poder evitar esos errores en los próximos encuentros. “Ellos terminaron con muchos jugadores titulares en el ataque. Nosotros tratamos de tener un partido lo más completo posible. Fue un partido muy físico, ellos cuentan con jugadores muy hábiles por bandas, con un delantero demoledor. Debemos intentar manejar el ritmo de juego y saber dominar los partidos. Hay que buscar mayores variantes en el juego, ser más precisos”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín