'En las primeras fechas tuvimos efectividad, ahora no tenemos esa misma eficacia': Rescalvo

Tras cuatro victorias en el mismo número de encuentros, llegó Rionegro, Junior y Once Caldas para aterrizar a este Independiente Medellín que no ha podido levantarse en la Liga I-2018. Este miércoles, el poderoso perdió 3-2 en su visita al albo, por la séptima fecha.

El equipo del pueblo mostró buenos pasajes en algunas partes de estos partidos, pero no fueron suficientes para consolidar los resultados finales. Luego de esta derrota en Manizales, el técnico Ismael Rescalvo analizó el juego y lo que viene para su equipo.



“Hicimos lo complicado que fue darle la vuelta al marcador, en ese momento no nos sentimos amenazados por el rival, hasta el 2-2 que ellos encuentran una jugada fortuita. Luego, con el empate quisimos manejar el partido, hasta que llegó el tiro libre de ellos que significa la victoria. Nosotros tuvimos tres ocasiones más, pero no pudimos concretar”, destacó Rescalvo.



Sobre el planteamiento, el técnico español señaló que “nuestra intención era ganar hoy (miércoles), en las primeras fechas tuvimos efectividad y ahora no hemos tenido esa misma eficacia. Hicimos todo para ganar y ahora debemos pensar en el próximo partido”.



Además, se mostró en desacuerdo por la decisión del juez, Luis Sánchez, en terminar el partido previo a una jugada ofensiva. “Yo no entiendo porque no respetan el cartel de adición de los minutos, era para que agregaran cinco y solo dieron tres, luego nos dejaron en un saque de esquina con veinte segundos para terminar y el árbitro pitó antes. Yo le pedí explicaciones y el hombre no tuvo argumentos para poder salir con eso”, expresó.



En cuanto al juego, Rescalvo dijo que “ellos tuvieron la eficiencia para atacar. Sabíamos que era un equipo que maneja muy bien las transiciones, marcaron tres goles, aunque nosotros hicimos méritos de marcar más”.



Finalmente, y a pesar del resultado, el estratega se fue satisfecho por la entrega de su grupo. “Demostramos una jerarquía importante, tener la pelota, generar juego. Once Caldas fue más efectivo y por eso se llevó el partido, ahora tenemos que pensar en La Equidad”, remarcó.