Rescalvo sobre Junior: 'Vencimos al equipo más potente del país'

Con una gran regularidad, Independiente Medellín demostró superioridad en la serie contra Junior y avanzó a las semifinales de la Liga I-2018. El poderoso aprovechó las ventajas del rival, con un gran nivel de su goleador Germán Cano que se apuntó con un doblete.

Al final del encuentro, el técnico Ismael Rescalvo valoró este gran presente que vive su equipo y como se repuso ante las adversidades de los últimos días. “Ningún equipo es perfecto, si hemos terminado segundos y pasamos la eliminatoria con Junior y no estamos bien, qué diremos del resto. Está bien la autocrítica, que trabajamos para mejorar, pero también hay que ver lo bueno. Vencimos al equipo más potente del país”.



En cuanto al juego de un hombre como William Parra, quien le tocó destacarse en la contención roja, Rescalvo comentó que “(William) Parra trabaja para poder actuar, ha aportado muy bien en los partidos y nos está dando lo que estamos buscando. Tendremos cerca de 10 días para jugar contra el Tolima y estaremos evaluando que jugadores podemos utilizar para este partido”.



Por su parte, se refirió al tema de Yairo Moreno, su ausencia en Barranquilla y los rumores que lo vinculan al León de México. “Yairo (Moreno) tiene contrato hasta el 30 de junio con Medellín, su buena actuación este semestre hace que varios clubes lo sigan, puede que hayan conversaciones con algún club, pero de aquí a que haya alguna cláusula que no lo podamos utilizar, es falso. Está apto para jugar”.



Además, “él tuvo una molestia contra Sol de América, estuvo una semana por fuera, no pudo llegar al partido en Barranquilla, mientras tanto hizo un gran trabajo de fisioterapia, ayer hicimos varias pruebas de esfuerzo y consideramos que podía jugar, no los 90 minutos, pero si podría darnos una mano desde el banco. Cuando entró a jugar sintió molestias y decidimos sacarlo por precaución. Necesitábamos un jugador que estuviera al cien por ciento y por eso hicimos el segundo cambio”.



Además de Yairo, el rojo tuvo que suplir varias ausencias de su esquema tradicional, a lo que el entrenador ibérico destacó que “teníamos varias bajas, no solo lo de Daniel (Cataño), Yairo (Moreno) sino también la de Jesús David (Murillo) por tarjetas amarillas. Esta mañana Daniel se levantó con molestias y lo esperamos hasta la tarde, con Yairo lo mismo. Valoro el compromiso que ha tenido para estar a punto en este partido, un jugador con la cabeza en otra parte, ni siquiera se arriesgaría para estar disponible. Tuvimos mucho desgaste con (Yimmi) Chará y Luis Carlos (Ruiz) y era mejor sacarlo para evitar que nos siguieran atacando por ese sector”.



En cuanto al juego con doble cinco, el ‘cuadrado mágico’ con un volante de contención, dos mixtos y un enganche o con dos delanteros, Rescalvo aclaró que “tenemos esas opciones, jugar con doble cinco o con dos puntas, son variantes que nos enriquece el juego. Hemos sacado buenos resultados y dependiendo del planteamiento que consideremos el más conveniente, evaluaremos para tener una buena respuesta”.



Finalmente, elogió a su goleador Germán Cano, el argentino llegó a 12 goles y es el máximo artillero del campeonato. “Es un futbolista integral, no solo por su goles, su liderazgo en el campo, su ayuda en cada partido para ganar. Sino su carácter, su personalidad que contagia al grupo. Esa buena unión hagamos que seamos un equipo fuerte y logremos sortear las dificultades que tengamos”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín