‘Trataremos de hacer un partido casi perfecto en Medellín‘: Rescalvo

En un planteo donde tuvo espacios y formas para ganar, Deportivo Independiente Medellín cayó como visitante 1-0 frente al Deportes Tolima por la ida de la semifinal en la Liga I-2018. El rojo no tuvo una buena noche y terminó sacando negocio con la desventaja mínima. Al final del partido, el técnico Ismael Rescalvo valoró el trabajo de su equipo en la etapa complementaria y ponderó la labor del conjunto pijao.

El resultado es abierto para la eliminatoria, veníamos con la intención de sacar un buen resultado, en el segundo tiempo generamos situaciones, pero en el primer tiempo cometimos errores que nos costaron. Fuimos asociativos y lo importante es poder darle la vuelta al resultado el próximo domingo, expresó.



En cuanto al rival, el técnico ibérico señaló que “partiendo de la base que Tolima es un equipo con mucho desequilibrio, desborde y fuerza, con un Ángelo (Rodríguez) en gran nivel. Nosotros sabemos que en el Atanasio tenemos la oportunidad de darle continuidad al segundo tiempo y mostrar la fortaleza de revertir la serie”.



Sobre esta serie, “sabemos que es una eliminatoria de 180 minutos, proponemos nuestro juego y contener el rival, ellos manejan muy bien la frescura de los primeros minutos. Por momentos quisimos manejar el partido, a veces no fuimos muy acertados, en nuestro campo cometimos errores que nos tomaran mal ubicados. Con la entrada de (Daniel) Cataño y Mauricio (Gómez) fuimos más incisivos y rematamos mejor el partido”, remarcó.



Además, “fue un partido competido, bien jugado por ambos equipos, sabíamos que ellos tenían una buena propuesta, tratamos de contenerlos y mostrar un buen juego. A pesar de no haber sacado un resultado favorable, el segundo tiempo es un camino para trazarlo el próximo domingo. Por encima del rival está nuestro juego, si encontramos lo que hicimos en el segundo tiempo con buen volumen de ataque, tendremos más opciones de llevarnos la serie”.



Por otro lado, Rescalvo habló sobre Yairo Moreno, jugador que se está recuperando de una lesión muscular. “Yairo (Moreno) no estaba en condiciones para competir, buscamos otras alternativas. Su baja es notable pero también hemos ganado partidos sin él. Es una incógnita que juegue el domingo, ha ido evolucionando y hasta que estemos en Medellín no conocemos una valoración exacta”.



Finalmente, proyectó como sería el partido de vuelta en Medellín. “Trataremos de hacer un partido casi perfecto, contra un equipo como Tolima que tiene un buen poder ofensivo, cualquier error pagaremos caro. Debemos demostrar lo que hicimos como local durante todo el torneo”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín