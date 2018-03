‘Lo importante es volver a sumar tres puntos’: Ismael Rescalvo

Independiente Medellín regresó a la victoria luego de tres derrotas, su víctima fue Equidad que mostró buen fútbol pero no le alcanzó para seguir sumando en el campeonato y fue superado 1-0 en el Atanasio Girardot.

Tras conquistar la quinta victoria en la Liga, el técnico Ismael Rescalvo habló sobre el presente de su equipo y como lograron salir a flote. “Buscamos siempre ganar de una manera, no siempre salen las cosas como queremos. Mantuvimos una línea defensiva sólida, volvimos a mantener el arco en cero ante un equipo que es de los que más remates hacen en la Liga. Lo importante es volver a sumar tres puntos, conseguimos 15 puntos y estamos en la parte alta”, remarcó Rescalvo.



Sobre las acciones de juego, el ibérico comentó que “en un partido hay muchas fases que pueden cambiarlo, en el primer tiempo pudimos irnos 3-0 en el marcador. Veníamos de un partido muy bueno, muy completo sobre todo en la parte ofensiva, en la línea defensiva no fue tanto. Para este partido en líneas generales fue muy bueno, conseguimos el arco en cero y aprovechamos bien los contraataques. Tuvimos cabeza fría para resolver”.



Pese a no tener un volante de enganche, Medellín hace buenas transiciones de defensa a ataque, algo que ponderó Rescalvo. “El hecho de tener un 10 no te determina que los ataques lleguen con éxito. De los 12 goles marcados, nueve han sido de los delanteros, lo que determina que están cómodos. Me gustó el partido, al final jugar bien al fútbol no es ganar 4-0, es llevar a cabo un buen planteamiento. Hicimos un partido muy bueno defensivamente y ofensivamente fuimos contundentes, pese a la ansiedad que tenían los jugadores”.



Entre las críticas que tuvo Ismael con algún sector de la hinchada, es los constantes murmullos cuando no se va yendo al frente del marcador. “Hay jugadores que deben crecer con jerarquía en un equipo como Medellín, a veces con tantas incomodidades no pueden desarrollar mejor su juego”, sustentó.



Sobre el debut de Yulián Anchico, Rescalvo destacó que “hizo un gran partido, al final salió acalambrado, producto de su inactividad. Fue muy bueno en defensa y en ataque mostró su experiencia. En principio está en condiciones para jugar el próximo sábado contra Leones”.



Además, ponderó el trabajo de Didier Moreno en la recuperación roja. “Didier (Moreno) hizo un gran partido, no cometió errores, dentro de su posicionamiento buscamos un desorden y que él llegue. En defensa logramos lo que le pedimos y lo cumplió a la perfección”.



Finalmente, explicó las fallas en algunos pasajes del encuentro frente a los aseguradores. “A veces por el cansancio acumulado fallamos en los pases cortos, conforme pasaban los minutos, logramos controlar mejor el balón. Siempre buscamos tener la pelota, evitar un ida y vuelta, luego les entregamos la pelota y aprovechábamos el contraataque, aunque no logramos tomar una mejor decisión”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín