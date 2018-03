‘Intentamos buscar un equilibrio en defensa y ataque’: Ismael Rescalvo

Un tiempo le bastó a Independiente Medellín para conquistar una nueva victoria en la Liga I-2018 frente a Leones. Con movilidad, juego corto, pero eficaz, transiciones de defensa a ataque y siendo contundentes, el equipo del pueblo va tomando la medida de juego que quiere Ismael Rescalvo. Al final del encuentro en Itagüí, el español habló del buen fútbol y las variantes que tuvo para mantener un resultado, que lo pone entre los primeros de la tabla.

“Manejamos muy bien el ritmo del partido en el segundo tiempo, pese a que no tuvimos tantas ocasiones como el primero. Luego, cuando quedamos con un jugador menos, con el marcador tan claro que teníamos, sólo manejamos el ritmo y controlamos mejor el partido, esperando que termine”, comentó Rescalvo.



Sobre el compromiso, el técnico rojo destacó que “hemos tenido un primer tiempo bastante completo. Los partidos hay que saberlos manejar, cuando no los podíamos controlar nos pasaban cosas como contra Once Caldas, donde logramos revertir un resultado, pero no lo supimos manejar. Lo importante dentro de las fases del duelo es que el equipo va creciendo en todas sus fases, a nivel colectivo y que nuestro arco se mantenga en cero”.



Además, tuvo tiempo para ponderar el ataque del Medellín, uno de los más peligrosos y efectivos del campeonato. “En la parte ofensiva somos los más goleadores del torneo, al final, lo importante es hacer más goles que el rival. Logramos vencer a un equipo que tenía seis fechas sin perder, esta victoria nos permite preparar mejor el compromiso contra Tolima, luego vamos a tener un calendario extenso, con juegos miércoles-domingo- miércoles y debemos tener todo el plantel en buen nivel. Hoy (lunes) debutó Ever (Valencia) y Daniel (Cataño) y con eso todo el equipo ha actuado este semestre. Tenemos que echar mano de todos los jugadores”.



En cuanto a la agilidad en el juego y como intervino bien un hombre como Ever Valencia, el exDT de Envigado resaltó: "Hemos tenido una muy buena movilidad entre líneas, a Ever hay que llevarlo de a poco, es un jugador que nos va a aportar mucho. Sobre los futbolistas, vemos el rendimiento de ellos y no determina si cometen errores o no. Todos nos equivocamos y lo importante es seguir consiguiendo resultados”.



Pensando en lo que viene dijo que “debemos administrar bien las cargas de trabajo, siempre intentamos tener el mejor manejo del partido. En muchos compromisos los cambios nos daba un aporte a la mejora del juego, en otras no. Pero por ejemplo este lunes Daniel (Cataño) nos dio la pausa que necesitábamos”, sustentó.



Finalmente, Rescalvo describió que “intentamos buscar un equilibrio en defensa y ataque, enfrentamos a un rival complicado. El primer tiempo hicimos un gran partido, el segundo bajamos un poco la intensidad, con el resultado a favor ellos nos presionaron más y buscaron atacarnos, eso nos permitió darle trámite del partido”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín