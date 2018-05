'Estamos capacitados para conseguir el título, es la meta': Rescalvo

Con buen fútbol y goles, Deportivo Independiente Medellín consiguió su carta victoria consecutiva contra un América de Cali que tuvo dos días para igualar las cargas pero terminó agotando las posibilidades de clasificar a los cuartos de final en la Liga I-2018.

Al final del encuentro este viernes, el técnico Ismael Rescalvo ponderó el trabajo de su equipo que se mantiene segundo en el campeonato con 35 puntos y en ‘curva ascendente’ para encarar los cuartos de final y el juego de vuelta con Sol de América por la primera fase en la Copa Suramericana 2018.



“Fueron dos partidos diferentes, ayer arrancamos bien, el equipo estaba haciendo un buen partido. Nos pusimos con dos goles al frente del marcador y eso nos ayudó para estar tranquilos y poder manejar las situaciones de juego. Es cierto que esa para trastocó el ritmo y no es fácil de afrontar con un resultado relativamente cómodo”, destacó el español que realiza una gran campaña en el equipo del pueblo.



Sobre el resto del partido que se disputó este viernes, el DT indicó que “en esos 43 minutos que quedaron salimos a buscar un tercer gol que sentenciara el encuentro, quisimos entrar muy fuertes, ese gol que América nos marcó nos generó un poco de intranquilidad, pero sabíamos que era cuestión de seguir intentándolo para conseguir un tercer gol que nos permite tener una victoria para estar en el segundo lugar de la tabla”.



Ante la premura de los partidos, el ibérico ya tiene un plan para encarar el último partido de esta fase contra Envigado. “Esa circunstancia de ayer nos obliga a tener un partido en 48 horas. La Dimayor nos comentó que no se podría mover el horario contra Envigado. Para eso contamos con una nómina que está capacitada para disputar este encuentro”.



Además, “lógicamente hay jugadores que necesitan descansar y darle oportunidad a otros compañeros que no han tenido mucha continuidad, la idea es hacer una rotación máxima y buscar una nómina complementaria, no tenemos tiempo y el jueves vamos a tener uno de los partidos más importantes del año con Sol de América. Lo que nos permite que tengamos a todos los jugadores muy frescos y preparados para jugar”, acotó.



El estratega se refirió ante la poca asistencia que ha tenido el equipo en las últimas fechas. “Más que exigir, debemos darle. Seguimos dándoles argumentos para que vayan al estadio. En este tramo final necesitamos del apoyo de todos los aficionados. Queremos que sigan creyendo en este equipo, valoramos en el trabajo que estamos haciendo”.



Finalmente, proyectó a su grupo como uno de los más fuertes para conseguir el título. “Sabemos que en estas fases son partidos definitivos, podremos hacer una gran campaña y tener un partido malo quedando todo un semestre por los aires, nosotros creemos que estamos capacitados para conseguir el título, nuestra mira desde el 3 de enero es ser campeones y para eso estamos recorriendo un camino duro y largo para conseguirlo”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín