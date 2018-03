Leones empató 0-0 contra Huila, en un juego directo por descenso 

Leones y Huila se enfrentaron en el primer partido de la fecha siete en la Liga I-2018. Los felinos no lograron sumar en un juego importante para ellos por descenso y empataron sin goles en Itaguí.

Los primeros minutos fueron de dominio local, con mucha movilidad y ataques por las bandas, donde Sebastián Gómez era el eje del juego. Por su parte, el Huila se replegaba y esperó buscar espacios para hacer daño, sin importar que tuvieran que comenzar a jugar desde su propio campo.



El juego fuerte se adueñó del partido, faltas en ambos bandos no dejaban que el balón rodara con fluidez y se tornara un tanto tedioso para el local quien tenía la pelota y las intenciones de marcar.



Tanto Arled Cadavid como Geovanni Banguera eran unos espectadores de lujo en la primera mitad, las faltas cerca al área y los tiros de esquina que tenía Leones no tenían la puntería necesaria y algunos disparos de los opitas ni siquiera inquietaban al golero felino.



Para la etapa complementaria, Huila renovó energías y buscó el arco contrario, buscando ese juego le permitieron conseguir muchos puntos en los últimos partidos. Leones no se quedó atrás y también salieron al frente en busca del resultado, sabían que este empate no les servía en la tabla del descenso.



El técnico Juan Carlos Sánchez quiso hacer un par de cambios para cambiarle la cara en el partido. Néstor Craviotto también quemó sus naves, pese a que el empate era un buen negocio pensando en sumar para la tabla del descenso.



Los últimos minutos tuvo una mayor intensidad en el juego, ambos equipos salieron a buscar la victoria a como diera lugar. Del juego fuerte pasó a la movilidad por los costados y a la acción de los arqueros.



El conjunto antioqueño adelantó más sus líneas y por la banda izquierda era donde imprimía más su juego. Huila se replegaba y con un hombre como Andrés Correa lideró la defensa visitante para llevarse el punto a la ciudad de Neiva.



En la octava fecha, Leones visita en Tunja al Boyacá Chicó, mientras que Atlético Huila recibe al Deportes Tolima en Ibagué.



Síntesis



Leones F.C.: Arled Cadavid (6); Daniel Osorio (6), Edisson Restrepo (6), Felipe Aguirre (6), David Montoya (6); Felipe Jaramillo (6), Sebastián Gómez (6), Roger Lemus (6); Jeison Medina (6), Wilmar Cruz (6), Yeison Zabaleta (6).

Cambios: Anthony Otero (6) por Wilmar Cruz (11 ST), Jhon Sánchez (6) por David Montoya (20 ST), Mateo Muñoz (SC) por Yeison Zabaleta (28 ST)

D.T.: Juan Carlos Álvarez



Atlético Huila: Geovanni Banguera (6); Andrés Correa (7), Eddie Segura (6), Carlos Ramírez (6), Davison Lemus (6); Ronaldo Tavera (6), Edwar López (6), Michael Ordóñez; (6), Jorge Ramos (6); Omar Duarte (6), Diego Gómez (6).

Cambios: José Leudo (6) por Davison Lemus (28 PT), Juan David Rodríguez (SC) por Michael Ordoñez (34 ST), Jean Carlos Pestaña (SC) por Andrés Correa (42 ST).

D.T.: Néstor Craviotto



Goles: No hubo Amonestados: Wilmar Cruz (45 PT), David Montoya (15 ST) en Leones FC. Diego Gómez (7 PT), Michael Ordoñez (20 PT), Andrés Correa (2 ST), Edward López (8 ST), José Leudo (30 ST) en Atlético Huila.



Expulsados: no hubo



Figura: Andrés Correa (7)



Estadio: Ciudad de Itagüí



Asistencia: 3000 espectadores aproximadamente.



Partido: regular



Árbitro: Never Manjarrés (6)



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín