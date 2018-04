Huila buscará mantener su buena forma contra un Tolima en alza

En duelo pendiente por la fecha 8 de la Liga I-2018, Huila recibe a Tolima este miércoles en el Guillermo Plazas Alcid a partir de las 7:30 p.m.



Con la baja del bogotano Diego Gómez, quien no fue habilitado por departamento medico debido a una contusión en su rodilla derecha, el cuadro opita, que cumple una destacada actuación en la Liga, buscará este miércoles frente al Tolima su séptima victoria en el campeonato.



El técnico argentino Néstor Craviotto manejaría las alternativas de Jorge Ramos o el argentino Franco Bolò para suplir la ausencia de Gómez, uno de los hombres de mayor regularidad en el revolucionado esquema del estratega argentino.



La buena noticia es que el volante Mayer Candelo, una de las figuras en la goleada al América y que había abandonado por una pequeña molestia, se recuperó y será titular en el clásico.



“Somos conscientes de que no hemos ganado nada. Estamos contentos por lo hecho hasta ahora, pero esto después de cada partido hay que ratificarlo. No nos podemos quedar en que le ganamos al América, no, ahora estamos pensando en Tolima que siempre será un difícil rival en cualquier plaza del país”, sostuvo el lateral Elvis Pelaza.



Tolima quiere volver a ganar de visitante



Con el mismo grupo de convocados que enfrentó el partido anterior frente a Rionegro y obtuvo el primer triunfo de visitante del campeonato, Deportes Tolima se desplazó a Neiva para ponerse al día en el calendario en una edición más del clásico regional.



Dos realidades diferentes se verán las caras en el Plazas Alcid, mientras Huila tiene 20 puntos y ha mantenido una regularidad en el torneo, Tolima tiene la necesidad de ganar para seguir pegado a la posibilidad de clasificación.



Nuevamente serán baja el portero Joel Silva y el delantero Ángelo Rodríguez. El arquero retomó trabajos el día lunes, pero el técnico no consideró tenerlo en cuenta y lo reservó para que estuviera en plenitud de condiciones el próximo domingo cuando reciban a Junior.

Por su parte, el goleador Rodríguez avanza lento en su recuperación y su reaparición estaría lejana aún, la prioridad es que el proceso de fortalecimiento muscular sea efectivo para evitar una recaída, han indicado los encargados de la parte médica.



Para este partido en Neiva el entrenador del vinotinto y oro indicó que "vamos a buscar darle mayor manejo al balón desde la zona media, hacernos fuertes con la posesión y buscar el desequilibrio con base a la velocidad y el juego rápido en el último cuarto del rival".



Por ello se plantearía la salida de la formación titular de Carlos Rentería y la llegada de Rafael Carrascal, jugador que tiene buen manejo del balón.



Alineaciones probables:



Huila: Geovanni Banguera; Elvis Perlaza, Andrés Felipe Correa, Eddie Segura, Carlos Andrés Ramírez; Jorge Ramos (Franco Bolò), Ronaldo Tavera, Michael Ordoñez, Eduard Lopez; Mayer Candelo y Omar Duarte.



Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Fainer Torijano, Julián Quiñones, Luis Payares; Rafael Robayo, Carlos Robles, Rafael Carrascal, Sebastián Villa, Yohandry Orozco; Marco Pérez.



José Diego Cardoza

Para Deporte El Tiempo

Neiva

Guillermo González

Para EL TIEMPO DEPORTES